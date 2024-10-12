Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Поиск корма, который будет хорошо храниться и не навредит вашему пушистому другу, может стать настоящей задачей. Простой чек-лист упростит процесс выбора готового рациона для вашего любимца.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, CC BY-SA 2.5

— Состав должен быть честным.

Ответственный производитель не только перечислит ингредиенты на упаковке, но и укажет их процентное содержание.

— Много белка — залог здоровья.

В качественном корме должно быть не менее 40% животного белка. Еще примерно 30-40% должны составлять правильные углеводы: рис, овощи, фрукты и ягоды. И, наконец, в конце списка обязательно должны быть полезные добавки: витамины, минералы, пребиотики и антиоксиданты.

— Меньше химии.

Чем более натуральный и простой состав, тем лучше. Искусственные ароматизаторы, усилители вкуса и красители — не для вашего питомца.

— Индивидуальный подход.

Учитывайте возраст, вес, особенности метаболизма и потребности вашего любимца. У качественных брендов обычно представлены линейки кормов для щенков и котят, взрослых и стерилизованных животных.

— Полезное и вкусное.

Корм со здоровым составом должен вызывать интерес и аппетит у вашего питомца.

Уточнения

Чек-лист — список факторов, свойств, параметров, аспектов, компонентов, критериев или задач, структурированных особым образом с целью достижения поставленных задач.

