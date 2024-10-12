Как перевести питомца на новый корм. Мягко меняем сложившиеся привычки

Если вы решили изменить рацион своего пушистого любимца, то крайне важно сделать это правильно. Ветеринары поделились несколькими полезными советами, которые помогут вам осуществить этот процесс максимально плавно и комфортно для вашего питомца.
1. Вводите изменения постепенно. Не стоит резко менять рацион, лучше начинать с соотношения 75% старого корма и 25% нового. Это позволит вашему питомцу привыкнуть к изменениям постепенно.
2. Наблюдайте за реакцией. Внимательно следите за пищеварением, активностью и общим самочувствием вашего питомца. Если вы заметите какие-либо негативные изменения, рекомендуется обратиться к ветеринару и приостановить процесс перехода.
3. Учитывайте предпочтения. Если ваш питомец любит корм с индейкой, то постарайтесь подобрать новый корм с аналогичным вкусом. Это поможет ему быстрее адаптироваться к новому рациону.
4. Размочите сухой корм. Если вы переводите питомца с влажного корма на сухой, не забудьте предварительно размочить сухой корм в воде. Это облегчит его переваривание и позволит животному чувствовать себя более комфортно.
Следуя этим простым советам, вы сможете обеспечить своему любимцу плавный и безопасный переход на новый корм. Помните, что ваш питомец — это ваш друг, и ваша забота о его здоровье всегда должна быть на первом месте.
Рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
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