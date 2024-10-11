В Приморье на дорогу вышел истощённый леопард

1:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Несколько водителей заметили истощённого дальневосточного леопарда на обочине дороги в Приморском крае. Сотрудники Министерства природных ресурсов России и специалисты национального парка "Земля леопарда" планируют забрать этого хищника из его естественной среды обитания, чтобы оказать ему необходимую помощь и спасти животное, сообщили представители пресс-службы нацпарка.

Фото: commons.wikimedia.org by Benchill, CC BY-SA 3.0

"Судя по полученным материалам, хищник находится в угнетённом физическом состоянии. Низкая упитанность, вероятно, обусловлена неспособностью эффективно охотиться. Нельзя также исключать наличие инфекционного заболевания, которое могло привести к снижению массы тела и изменению в поведении. Мы обеспокоены состоянием леопарда и прилагаем все усилия, чтобы помочь ему", — пояснила ситуацию начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Марина Сырица.

Как сообщили в пресс-службе национального парка, дальневосточный леопард, обнаруженный на обочине трассы, неоднократно замечался в этом же районе в течение последних трёх месяцев. По данным экспертов, физическое состояние животного оценивалось как удовлетворительное. Это подтверждается информацией, полученной с фотоловушек, установленных летом для наблюдения за этим хищником.

Согласно информации, в Министерстве природных ресурсов Приморского края при содействии специалистов национального парка "Земля леопарда" будут предприняты необходимые действия для поиска и возможного изъятия этого дальневосточного леопарда из его естественной среды обитания.

Уточнения

Леопа́рд или барс, или пантера (лат. Panthera pardus) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера (лат. Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек.





Примо́рье - физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации. Регион вошёл в состав России в 1860 году, по итогам Пекинского договора с Цинской империей.

