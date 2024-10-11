Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Телеведущая Лазарева* отреагировала на объявление в международный розыск: пойду посплю
Стало известно о многомиллионных гонорарах Максима Галкина* в России
Эверест продолжает расти: как высочайшая гора планеты становится еще выше
Восстанавливающая маска для волос: вам понадобятся всего 2 ингредиента
Раскрыт истинный райдер певца Егора Крида: представители певца опровергли слова Сергея Дворцова
Рецепт диетического салата с капустой, сельдереем и яблоками
Тупым или острым: эксперт рассказал, каким концом вверх хранить яйца в холодильнике
Почти 26 тысяч рублей: московские пенсионеры получат доплаты к пенсии в 2025 году
Синоптик спрогнозировал резкое ухудшение погоды в середине октября в Москве

Каких собак не стоит заводить новичкам

1:26
Зоосфера

Американский кинолог Ингрид рассказала, каких собак она бы не рекомендовала в качестве первых питомцев для новичков-владельцев. Об этом сообщает издание The Sun.

Каких собак не стоит заводить новичкам
Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence, CC BY 4.0

Ингрид поставила на первое место в этом списке австралийских овчарок, объяснив, что эти собаки очень энергичны и требовательны, поэтому потребуют от владельцев больших затрат времени и усилий.

По той же причине она не советует новичкам заводить бордер-колли — "если вы не готовы постоянно работать с собакой, бордер-колли — точно не ваш вариант".

Кинолог также отметила, что многие люди ошибочно выбирают в качестве первой собаки хаски, которые, по словам специалиста, "одни из самых диких по темпераменту" и постоянно делают то, что им вздумается.

Она также предостерегает новичков от приобретения немецких овчарок. По её словам, это очень территориальные собаки, требующие серьёзной дрессировки и воспитания, с чем, по мнению специалиста, "большинство хозяев просто не готовы справиться".

Кроме того, Ингрид не рекомендует заводить в качестве первых питомцев бельгийских овчарок разновидности малинуа.

Также различных дудлей — метисов с пуделями. Она отмечает, что у этих собак часто возникают проблемы со здоровьем и поведением, поэтому они также не подходят для начинающих владельцев.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак. Область знаний о собаководстве также называют кинологией.

Бо́рдер-ко́лли (англ. border collie) — порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы — border (от англ. граница).

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Красота и стиль
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта Аудио 
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Еда и рецепты
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту Аудио 
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер Контрудар ВС РФ в Курской области похоронил планы Киева на сильную переговорную позицию Любовь Степушова
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Последние материалы
Экстрасенс назвала затопление пустыни Сахара знамением апокалипсиса
Российский режиссёр рассказал о начавшейся "охоте" на Бондарчука среди молодых актрис: он гуру
Эксперт назвал 5 перспективных направлений внутреннего туризма
Как получить богатый урожай свёклы: от почвы до подкормки
Питательная маска для волос с кокосовым маслом: осенний уход
Пропавшая дочь Любови Успенской вышла на связь и сообщила, что с ней произошло
Breaking Defense: в США появился новый ударный дрон типа Bolt
Цветы нам не нужны: в театре Модерн покажут спектакль Юрия Грымова о Нюрнбергском процессе и тюрьме Шпандау
Эксперт рассказал о вероятности ядерного столкновения России и США
Как перекупщики подделывают ПТС и договоры купли-продажи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.