Каких собак не стоит заводить новичкам

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Американский кинолог Ингрид рассказала, каких собак она бы не рекомендовала в качестве первых питомцев для новичков-владельцев. Об этом сообщает издание The Sun.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Russian Ministry of Defence, CC BY 4.0

Ингрид поставила на первое место в этом списке австралийских овчарок, объяснив, что эти собаки очень энергичны и требовательны, поэтому потребуют от владельцев больших затрат времени и усилий.

По той же причине она не советует новичкам заводить бордер-колли — "если вы не готовы постоянно работать с собакой, бордер-колли — точно не ваш вариант".

Кинолог также отметила, что многие люди ошибочно выбирают в качестве первой собаки хаски, которые, по словам специалиста, "одни из самых диких по темпераменту" и постоянно делают то, что им вздумается.

Она также предостерегает новичков от приобретения немецких овчарок. По её словам, это очень территориальные собаки, требующие серьёзной дрессировки и воспитания, с чем, по мнению специалиста, "большинство хозяев просто не готовы справиться".

Кроме того, Ингрид не рекомендует заводить в качестве первых питомцев бельгийских овчарок разновидности малинуа.

Также различных дудлей — метисов с пуделями. Она отмечает, что у этих собак часто возникают проблемы со здоровьем и поведением, поэтому они также не подходят для начинающих владельцев.

Уточнения

Собаково́дство - вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак. Область знаний о собаководстве также называют кинологией.



Бо́рдер-ко́лли (англ. border collie) — порода собак. Выведена на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы — border (от англ. граница).

