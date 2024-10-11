Можно ли кошкам есть яблоки: интересная информация

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли кошкам есть яблоки

Да, кошки могут есть яблоки, если они хорошо переносят фрукты. В целом, сезонные яблоки не вызывают аллергии и безопасны, особенно если проверить свежесть плодов и удалить косточки.

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Яблоки — это не только вкусный фрукт для человека, но и полезное лакомство для наших пушистых друзей. Хотя кошки являются плотоядными животными, небольшое количество яблок в их рационе может принести определенную пользу.

Помимо сырых яблок, вы также можете предложить кошке ломтики сушеного яблока или печеные яблоки без добавления сахара. Вашей кошке может понравиться хрустящая текстура.

Как правильно кормить кошку яблоком

Нарежьте яблоко небольшими кусочками и удалите сердцевину. Это поможет вашей кошке легко жевать и глотать, снижая риск удушья или кишечной непроходимости.

Яблоки следует предлагать в качестве лакомства, они не должны заменять основной рацион вашей кошки, который должен состоять из качественного кошачьего корма.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

