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Советы владельцу домашнего животного: всё о периоде социальной адаптации у собак

1:28
Зоосфера

Что это такое

Период социальной адаптации у собак относится к определенному периоду их ранней жизни, когда они учатся и приспосабливаются к окружающей среде, включая людей и других животных. 
 
Этот критический период обычно приходится на период от 3 до 14 недель. В это время мозг собаки очень восприимчив, что делает их более открытыми для нового опыта и информации. Для них это как окно обучения, где они впитывают знания об окружающем мире.

Советы владельцу домашнего животного: всё о периоде социальной адаптации у собак
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Почему это важно

Значимость этого периода заключается в его влиянии на будущее поведение и социальные навыки собаки. Это служит фундаментом для развития, помогая питомцу чувствовать себя комфортно и уверенно в различных ситуациях и рядом с различными людьми и животными.

Когда собака пропускает этот период или получает негативный опыт во время него, она может столкнуться с трудностями в дальнейшей жизни, такими как страх, тревога или агрессия. Ей может быть трудно адаптироваться к новым вещам или позитивно взаимодействовать с другими.

Этот процесс помогает формировать личность собаки и развивать ее навыки социализации.

Целенаправленно знакомя щенков с разнообразным опытом в безопасной и позитивной манере, владельцы способствуют развитию счастливых, уверенных в себе и воспитанных собачьих компаньонов.

Уточнения

Социа́льная адапта́ция — процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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