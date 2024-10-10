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Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев

1:21
Зоосфера

Кинолог Владимир Голубёв объяснил, почему чрезмерная забота о собаках может навредить им. Многие владельцы воспринимают своих четвероногих друзей как членов семьи и покупают для них коляски, одежду и различные аксессуары. Однако такая забота может негативно сказаться на психике животных.

Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Голубёва, если хозяева постоянно носят своих собак на руках и защищают их от других животных, это может привести к тому, что питомец станет тревожным и агрессивным. Он отметил, что чем больше человек наделяет собаку человеческими чертами, тем более зависимой она становится от него. Это может вызвать проблемы в поведении и даже привести к заболеваниям.

Кинолог советует владельцам больше внимания уделять воспитанию и социализации своих собак, позволяя им самостоятельно исследовать окружающий мир. Он также предупредил, что носить собаку в слинге вредно, и это может негативно сказаться на её опорно-двигательном аппарате.

Если вы планируете длительную поездку, лучше использовать жёсткий бокс, чтобы питомцу было комфортно. В нем собака должна иметь возможность свободно лежать и вставать.

Ранее Голубёв также рассказывал о пользе трюковой дрессировки для собак.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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