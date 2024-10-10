Что делать, если вы сбили собаку или кошку

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Издание "Питомцы": 10 октября отмечается Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вот что советует ветеринар Иван Лапин.

Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, CC BY-SA 4.0

В России животные считаются имуществом: домашние — частным, а дикие и бездомные — государственным. Поэтому наезд на собаку или кошку рассматривается как причинение вреда имуществу, и такие случаи относятся к ДТП.

Если вы сбили животное, сначала заглушите двигатель и включите аварийную сигнализацию. Установите знак аварийной остановки: 15 метров от машины в городе и 30 метров — за его пределами. Затем осмотрите пострадавшее животное.

Подходите к нему медленно, с той стороны, куда оно смотрит. Присядьте или пригнитесь, чтобы выглядеть менее угрожающе. Попробуйте спокойно поговорить, следя за реакцией животного.

Если животное небольшое и не проявляет агрессии, лучше убрать его с дороги, чтобы избежать новых аварий. Не забудьте сфотографировать или снять на видео место происшествия.

Важно не покидать место ДТП — это может привести к лишению прав. Увозить пострадавшего питомца в клинику можно только после оформления документов сотрудниками ГИБДД. Пока они едут, следите за состоянием животного и по возможности окажите первую помощь.

После аварии у животного могут быть серьёзные травмы, такие как черепно-мозговые повреждения или переломы. Особенно опасны внутренние травмы, так как их сложно заметить.

Если вы видите кровь, оцените, насколько сильно идет кровотечение и постарайтесь найти источник. Эта информация будет полезна ветеринару.

Неестественное положение тела может указывать на переломы или ушибы. Если у вас есть навыки, зафиксируйте травмированную конечность и наложите шину. Но прежде чем это делать, лучше завязать пасть животному или надеть намордник — оно может реагировать на боль неожиданно. Если вы не уверены в своих силах, позвоните ветеринару и следуйте его советам.

После оформления ДТП можно отвезти животное в ветеринарную клинику. Убедитесь, что заднее сиденье машины застелено картоном или тканью. Езжайте осторожно, избегая резких маневров.

В таких ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Даже если животное выглядит нормально, всё равно покажите его ветеринару для проверки на наличие скрытых травм.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.



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