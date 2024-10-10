Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье
Россиянам рассказали, как защититься от грибка

Что делать, если вы сбили собаку или кошку

2:42
Зоосфера

Издание "Питомцы": 10 октября отмечается Всемирный день осведомленности о ДТП с участием животных. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вот что советует ветеринар Иван Лапин.

Что делать, если вы сбили собаку или кошку
Фото: commons.wikimedia.org by Saving Public Ryan, CC BY-SA 4.0

В России животные считаются имуществом: домашние — частным, а дикие и бездомные — государственным. Поэтому наезд на собаку или кошку рассматривается как причинение вреда имуществу, и такие случаи относятся к ДТП.

Если вы сбили животное, сначала заглушите двигатель и включите аварийную сигнализацию. Установите знак аварийной остановки: 15 метров от машины в городе и 30 метров — за его пределами. Затем осмотрите пострадавшее животное.

Подходите к нему медленно, с той стороны, куда оно смотрит. Присядьте или пригнитесь, чтобы выглядеть менее угрожающе. Попробуйте спокойно поговорить, следя за реакцией животного.

Если животное небольшое и не проявляет агрессии, лучше убрать его с дороги, чтобы избежать новых аварий. Не забудьте сфотографировать или снять на видео место происшествия.

Важно не покидать место ДТП — это может привести к лишению прав. Увозить пострадавшего питомца в клинику можно только после оформления документов сотрудниками ГИБДД. Пока они едут, следите за состоянием животного и по возможности окажите первую помощь.

После аварии у животного могут быть серьёзные травмы, такие как черепно-мозговые повреждения или переломы. Особенно опасны внутренние травмы, так как их сложно заметить.

Если вы видите кровь, оцените, насколько сильно идет кровотечение и постарайтесь найти источник. Эта информация будет полезна ветеринару.

Неестественное положение тела может указывать на переломы или ушибы. Если у вас есть навыки, зафиксируйте травмированную конечность и наложите шину. Но прежде чем это делать, лучше завязать пасть животному или надеть намордник — оно может реагировать на боль неожиданно. Если вы не уверены в своих силах, позвоните ветеринару и следуйте его советам.

После оформления ДТП можно отвезти животное в ветеринарную клинику. Убедитесь, что заднее сиденье машины застелено картоном или тканью. Езжайте осторожно, избегая резких маневров.

В таких ситуациях важно сохранять спокойствие и действовать обдуманно. Даже если животное выглядит нормально, всё равно покажите его ветеринару для проверки на наличие скрытых травм.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Военные новости
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000 Аудио 
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России
Еда и рецепты
Какие бренды сливочного масла получили Знак качества в России Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту

Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.

Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Дело не в модели: справится ли российская ПВО с французскими истребителями Mirage 2000
Россия заставила мир всерьёз задуматься о покупке серебра
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Железный купорос: дозировка и правила применения в саду
Почему частота мытья головы важна для здоровья волос
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Последние материалы
Малышева поделилась советом: учимся у слонов!
Раскислители для осенней подготовки почвы: какой вариант подойдёт именно вам?
Дуров рассказал о создании ВКонтакте
Необычный кофе за 10 минут: мексиканский рецепт, который вы полюбите
Пицца на лаваше: простой способ порадовать себя вкусным ужином
С нуля к первым километрам: лайфхаки для новичков
Принц Уильям раскрыл главную причину постоянных ссор Джорджа, Шарлотты и Луи
Какие изменения в поведении животных требуют внимания
Лиза Арзамасова примерила образ поэтессы Марины Цветаевой
Израиль снова атакует Ливан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.