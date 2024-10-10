На Урале приютят медвежонка с Камчатки

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Центр реабилитации диких животных "Альфа" на Урале готов принять и выхаживать медвежонка, чья мать погибла на трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково на Камчатке. В настоящее время волонтеры активно ведут поиски этого осиротевшего хищника, сообщает волонтерская группа, занимающаяся организацией этих поисков.

Фото: commons.wikimedia.org by Екатерина Васягина, CC BY-SA 4.0

"Сегодня мы весь день искали медвежонка, но пока безуспешно. Нас было четверо волонтеров и два охотоведа, поиски велись в районе 227 км мильковской трассы. По нашей информации, в случае успешного завершения поисковой операции, осиротевшего медвежонка готовы приютить в Центре реабилитации диких животных на Урале. Хотелось бы, чтобы он нашел новый дом", — публикует ТАСС слова волонтеров.

В социальных сетях 7 октября было опубликовано видео, на котором видно, как медвежонок ходит вокруг своей погибшей матери-медведицы и жалобно скулит. По словам очевидцев она была сбита автомобилем. Однако, на месте трагедии в момент происшествия не было замечено никаких машин. В настоящее время практически нет никакой информации о дальнейшей судьбе этого маленького медвежонка.

Центр реабилитации диких животных "Альфа" расположен вблизи Екатеринбурга. В этом центре проходят восстановление и реабилитацию дикие животные, получившие травмы, потерявшие родителей или по другим причинам оказавшиеся в бедственном положении.

Уточнения

Камча́тка - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.



Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

