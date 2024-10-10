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Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует

0:48
Зоосфера

В пресс-службе Ленинградского зоопарка опровергли распространённое заблуждение о существовании "чёрных пантер". Специалисты пояснили, что крупные чёрные хищники из семейства кошачьих на самом деле являются ягуарами или леопардами с генетической аномалией.

Ленинградский зоопарк рассказал, что чёрных пантер не существует
Фото: commons.wikimedia.org by mramorn, CC BY-SA 3.0

Сотрудники Ленинградского зоопарка решили прояснить распространённую путаницу среди посетителей, думающих, что перед ними "чёрная пантера". На самом деле, этот крупный чёрный хищник является ягуаром по кличке Ричард, чей тёмный окрас является результатом генетической мутации, называемой меланизмом. Хотя шерсть кажется однотонной, при внимательном рассмотрении все же можно различить сохранившиеся пятна, характерные для ягуаров.

Уточнения

Ягуа́р (лат. Panthera onca) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), который относится к подсемейству больших кошек.

Леопа́рд или барс, или пантера (лат. Panthera pardus) — вид хищных млекопитающих семейства кошачьих, один из пяти представителей рода пантера (лат. Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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