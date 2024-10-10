Каждый шестой заказ корма для животных приходит с нарушениями

1:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Согласно данным, полученным в ходе контрольных закупок фондом "Закон и здоровье", каждый шестой онлайн-заказ корма для животных доставляется с нарушениями.

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В 16% онлайн-заказов кормов для животных заявленные характеристики упаковки не соответствовали фактическим. В некоторых случаях упаковки были заклеены скотчем или заменены на менее качественные материалы. Наибольшие проблемы возникали с кормами для птиц — в 44% случаев, тогда как для кошек и собак — в 28% случаев, а для грызунов — в 24%. Эксперты фонда отмечают, что эти нарушения подтверждаются многочисленными отзывами покупателей на интернет-площадках.

Основной проблемой во всех категориях стала повреждённая упаковка — порванная или заклеенная скотчем.

Директор фонда "Закон и здоровье" Григорий Балагуров отметил, что повреждённая упаковка может привести к порче продукта, попаданию в корм посторонних предметов, а также развитию бактерий и плесени, что делает его опасным для животных.

Уточнения

Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Упаковка - предметы, материалы и устройства, использующиеся для обеспечения сохранности товаров и сырья во время перемещения, хранения и использования.

