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Только самая верная любовь: 7 пород собак, которых стоит завести ради абсолютной преданности

2:18
Зоосфера » Собаки

Ищете собаку, которая будет предана вам всей душой? Тогда вам стоит обратить внимание на самые верные породы. Они отличаются особой привязанностью к хозяевам и готовностью идти за ними хоть на край света.

Только самая верная любовь: 7 пород собак, которых стоит завести ради абсолютной преданности
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Если для вас преданность питомца — один из ключевых критериев при выборе, эти породы определенно достойны вашего внимания. Давайте рассмотрим семь самых верных собак.

Лабрадор-ретривер

Эта порода известна как одна из самых дружелюбных и привязанных к людям. Лабрадоры искренне любят своих хозяев и готовы сопровождать их повсюду. Они быстро устанавливают тесные эмоциональные связи с членами семьи.

Золотистый ретривер

Ещё одна порода, славящаяся своей преданностью. Золотистые ретриверы очень ласковы и обожают проводить время со "своими" людьми. Они буквально растворяются в объятиях хозяев.

Бордер-колли

Эти собаки невероятно умны и чутко реагируют на настроение своего хозяина. Бордер-колли стараются предугадывать его желания и изо всех сил стремятся угодить. Они практически не выносят разлуки.

Ньюфаундленд

Огромные, добродушные ньюфаундленды — надежные, неутомимые компаньоны. Они буквально готовы на все ради своих людей и будут верно охранять их безопасность.

Шотландский сеттер

Эти элегантные охотничьи собаки отличаются спокойным темпераментом и нежной привязанностью. Шотландские сеттеры очень чувствительны к настроению хозяина и всячески стараются его поддержать.

Бигль

Несмотря на небольшие размеры, бигли способны на большую любовь. Они преданно следуют за "своим" человеком, обожают совместные игры и прогулки.

Немецкая овчарка

Пожалуй, одна из самых известных и верных пород. Немецкие овчарки демонстрируют глубокую преданность, готовы защищать хозяев и всегда чутко реагируют на их эмоциональное состояние.

Вне зависимости от предпочтений, эти собаки станут вам надежными, любящими компаньонами. Их верность и привязанность — бесценные качества, которые невозможно переоценить.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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