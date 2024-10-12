Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару

Вы заметили, что ваш кот стал оставлять часть корма в миске, не доедая всё до конца? Не спешите делать выводы и бить тревогу. Это может быть связано с самыми разными причинами, не всегда требующими немедленного вмешательства.
Давайте разберемся, когда стоит насторожиться, а когда небольшая недоеденная порция — это в порядке вещей.
Если недоедание сопровождается другими тревожными признаками — вялостью, рвотой, диареей, потерей веса — немедленно обращайтесь к ветеринару.
В остальных случаях наблюдайте за питомцем. Если это разовый случай и настроение животного не изменилось — не переживайте. Скорее всего, все в порядке.
А вот если кот стал систематически оставлять корм нетронутым, стоит проверить рацион и здоровье вашего любимца. Своевременное выявление проблемы — залог его хорошего самочувствия.
По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.