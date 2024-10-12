Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару

1:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Вы заметили, что ваш кот стал оставлять часть корма в миске, не доедая всё до конца? Не спешите делать выводы и бить тревогу. Это может быть связано с самыми разными причинами, не всегда требующими немедленного вмешательства.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Давайте разберемся, когда стоит насторожиться, а когда небольшая недоеденная порция — это в порядке вещей.

Возможные причины недоедания:

Понижение аппетита. Иногда кошки едят меньше обычного при смене рациона, стрессе, заболеваниях. Если сокращение порций незначительное — это норма. Нарушение режима питания. Если вы даете корм по свободному доступу, питомец может есть меньше за один присест, но чаще подходить к миске. Это не проблема. Предпочтение другого корма. Кошки — существа привередливые. Они могут отказываться от еды, если ей чем-то не нравится вкус или запах. Попробуйте изменить марку корма. Переедание. Иногда коты намеренно оставляют часть порции, особенно если их перекармливают. Следите за нормами кормления. Проблемы со здоровьем. Серьезные причины снижения аппетита — болезни ЖКТ, зубные или урологические проблемы. Тогда зверь ест меньше и сразу.

Если недоедание сопровождается другими тревожными признаками — вялостью, рвотой, диареей, потерей веса — немедленно обращайтесь к ветеринару.

В остальных случаях наблюдайте за питомцем. Если это разовый случай и настроение животного не изменилось — не переживайте. Скорее всего, все в порядке.

А вот если кот стал систематически оставлять корм нетронутым, стоит проверить рацион и здоровье вашего любимца. Своевременное выявление проблемы — залог его хорошего самочувствия.