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Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару

1:56
Зоосфера » Кошки

Вы заметили, что ваш кот стал оставлять часть корма в миске, не доедая всё до конца? Не спешите делать выводы и бить тревогу. Это может быть связано с самыми разными причинами, не всегда требующими немедленного вмешательства.

Кошка не ест весь корм: понимаем причины и определяем, когда нужно обращаться к ветеринару
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Давайте разберемся, когда стоит насторожиться, а когда небольшая недоеденная порция — это в порядке вещей.

Возможные причины недоедания:

  1. Понижение аппетита. Иногда кошки едят меньше обычного при смене рациона, стрессе, заболеваниях. Если сокращение порций незначительное — это норма.
  2. Нарушение режима питания. Если вы даете корм по свободному доступу, питомец может есть меньше за один присест, но чаще подходить к миске. Это не проблема.
  3. Предпочтение другого корма. Кошки — существа привередливые. Они могут отказываться от еды, если ей чем-то не нравится вкус или запах. Попробуйте изменить марку корма.
  4. Переедание. Иногда коты намеренно оставляют часть порции, особенно если их перекармливают. Следите за нормами кормления.
  5. Проблемы со здоровьем. Серьезные причины снижения аппетита — болезни ЖКТ, зубные или урологические проблемы. Тогда зверь ест меньше и сразу.

Если недоедание сопровождается другими тревожными признаками — вялостью, рвотой, диареей, потерей веса — немедленно обращайтесь к ветеринару.

В остальных случаях наблюдайте за питомцем. Если это разовый случай и настроение животного не изменилось — не переживайте. Скорее всего, все в порядке.

А вот если кот стал систематически оставлять корм нетронутым, стоит проверить рацион и здоровье вашего любимца. Своевременное выявление проблемы — залог его хорошего самочувствия.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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