Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Полезные советы: как стирать одежду из кашемира
Аксессуары, которые должны быть у каждой женщины
Как 12 недельная программа похудения может изменить вашу жизнь и здоровье
Власти Южной Кореи будут поощрять фермеров за отказ от разведения собак на мясо
Запеканка с помидорами и сыром: вкусное классическое сочетание, которое никогда не подводит
Самые комфортные места в автобусе: где расположиться, чтобы чувствовать себя спокойно и безопасно?
Как вовремя отметить совершеннолетие кота или когда кошки перестают расти?
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации
Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме

Кошки тоже любят: развенчиваем заблуждение об отсутствии привязанности у этих питомцев

1:54
Зоосфера » Кошки

Бытует мнение, что кошки в отличие от собак холодны и не испытывают привязанности к людям. Мол, они равнодушны, независимы и живут лишь по своей прихоти. Но так ли это на самом деле?

Кошки тоже любят: развенчиваем заблуждение об отсутствии привязанности у этих питомцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Учёные долгое время спорили о способности кошек к социальной привязанности. Однако в последние годы накопилось достаточно данных, чтобы опровергнуть расхожее мнение о бесчувственности этих животных.

Исследования показывают, что кошки вполне способны эмоционально привязываться к своим хозяевам. Более того, многие из них даже демонстрируют настоящую любовь и преданность к людям, которые за ними ухаживают.

Как проявляется привязанность кошек?

Во-первых, кошки охотно идут на контакт с "родными" людьми и активно ищут их общества. Они могут тереться о ноги, запрыгивать на колени, требовать ласки и внимания.

Во-вторых, питомцы узнают голоса и запахи своих хозяев, радуясь их появлению. А при долгой разлуке начинают скучать и проявлять беспокойство.

В-третьих, кошки демонстрируют характерные поведенческие реакции, которые сближают их с собаками — виляют хвостом, мурлычут, трутся мордочкой. Это признаки привязанности и любви.

Конечно, нельзя сказать, что все кошки одинаково сильно привязываются к людям. Их поведение и эмоциональные проявления сильно различаются в зависимости от породы, пола, возраста и других факторов. Но в целом способность к социальной привязанности — естественное свойство этих животных.

Так что да, кошки вполне могут любить и быть преданными своим хозяевам. Просто они проявляют это по-своему, более тонко и изящно, чем собаки. Важно лишь уметь понимать и принимать их натуру.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения
Советы
Правила сохранения грецких орехов с дачи: важные этапы подготовки и способы хранения Аудио 
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Домашние животные
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев Аудио 
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота?
Кошки
Кошачья радость: что означает трясущийся хвост вашего кота? Видео 
Популярное
Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране

По результатам опроса более 1200 человек, проведенного сервисом путешествий tutu, эксперты составили рейтинг регионов России, где производят самый вкусный мёд.

Названы три российских региона, в которых производят самый вкусный мёд в стране
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Сводка с фронта: Зеленский требует удержать позиции любой ценой, ВС РФ вышли на окраину Суджи
Как не платить за багаж: секрет опытных путешественников
Десерт мечты за 30 минут: как приготовить десерт "Павлова" в домашних условиях
Система Мёртвая рука. Неизбежный российский удар возмездия по НАТО Дмитрий Плотников Жизнь и смерть баварской принцессы Сиси — невыдуманная история Сергей Лебедев По вине Альфреда Нобеля многие учёные не получили премий Игорь Буккер
Венский гуляш: тушится с большим количеством лука, получается просто нежнейшим
Фаршированный перец с мясом, рисом и морковью: готовим его с томатной подливкой
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Как превратить ваш сад в цветущий оазис с помощью железного купороса и мочевины
Последние материалы
Как выбрать идеальный корм для вашего питомца? Полезные рекомендации
Как защитить клубнику от вымерзания: ключевые шаги по подготовке растений к зиме
Три простых секрета, как сохранить молодость надолго
Как перевести питомца на новый корм. Мягко меняем сложившиеся привычки
Волосы, как после салона: лучшие масла для ухода
Когда нельзя удобрять орхидеи? Советы опытных цветоводов
В Индонезии турист выжил после падения с вулкана
Авербух: нельзя сказать, что Алину Загитову заменили в роли ведущей Ледникового периода
Путь к гармонии: 7 привычек, которые улучшат внешний вид и самочувствие
Вкусная тыква на сковороде: тушится с ароматным соусом-маринадом с мёдом, имбирём и чесноком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.