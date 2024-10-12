Кошки тоже любят: развенчиваем заблуждение об отсутствии привязанности у этих питомцев

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Бытует мнение, что кошки в отличие от собак холодны и не испытывают привязанности к людям. Мол, они равнодушны, независимы и живут лишь по своей прихоти. Но так ли это на самом деле?

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Учёные долгое время спорили о способности кошек к социальной привязанности. Однако в последние годы накопилось достаточно данных, чтобы опровергнуть расхожее мнение о бесчувственности этих животных.

Исследования показывают, что кошки вполне способны эмоционально привязываться к своим хозяевам. Более того, многие из них даже демонстрируют настоящую любовь и преданность к людям, которые за ними ухаживают.

Как проявляется привязанность кошек?

Во-первых, кошки охотно идут на контакт с "родными" людьми и активно ищут их общества. Они могут тереться о ноги, запрыгивать на колени, требовать ласки и внимания.

Во-вторых, питомцы узнают голоса и запахи своих хозяев, радуясь их появлению. А при долгой разлуке начинают скучать и проявлять беспокойство.

В-третьих, кошки демонстрируют характерные поведенческие реакции, которые сближают их с собаками — виляют хвостом, мурлычут, трутся мордочкой. Это признаки привязанности и любви.

Конечно, нельзя сказать, что все кошки одинаково сильно привязываются к людям. Их поведение и эмоциональные проявления сильно различаются в зависимости от породы, пола, возраста и других факторов. Но в целом способность к социальной привязанности — естественное свойство этих животных.

Так что да, кошки вполне могут любить и быть преданными своим хозяевам. Просто они проявляют это по-своему, более тонко и изящно, чем собаки. Важно лишь уметь понимать и принимать их натуру.