Меняем корм правильно: как распознать, что текущий рацион собаке не подходит

Выбор качественного и подходящего корма — один из важнейших вопросов для владельцев собак. Неправильно подобранный рацион может не только доставлять питомцу дискомфорт, но и негативно сказываться на его здоровье. Как же понять, что ваш четвероногий друг получает не тот корм?
Если ваша собака стала более агрессивной, беспокойной или вялой — это может быть сигналом о том, что корм ей не подходит. Резкие перепады настроения и активности — тревожный звоночек.
Сухая, тусклая, выпадающая шерсть, кожные высыпания, зуд — все это признаки того, что в рационе питомца не хватает или избыток каких-либо питательных веществ.
Частый жидкий стул, рвота, газообразование, отсутствие аппетита — явные симптомы непереносимости или неусвоения корма.
Если собака стала быстро терять или, наоборот, набирать вес без видимых причин — это также может быть связано с неподходящим кормом.
Вялость, апатия, плохой сон, частые простудные заболевания — все это сигнализирует о том, что питание питомца нуждается в корректировке.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит незамедлительно обратить на это внимание и проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, необходимо сменить корм на более подходящий.
Внимательно следите за реакцией своего четвероногого друга на корм. Своевременная коррекция рациона поможет сохранить его здоровье и благополучие.
Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.
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