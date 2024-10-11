Меняем корм правильно: как распознать, что текущий рацион собаке не подходит

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Выбор качественного и подходящего корма — один из важнейших вопросов для владельцев собак. Неправильно подобранный рацион может не только доставлять питомцу дискомфорт, но и негативно сказываться на его здоровье. Как же понять, что ваш четвероногий друг получает не тот корм?

Фото: flickr. com by Anne Hornyak, CC BY-SA 2.0

Основные признаки несоответствия корма собаке:

Изменения в поведении

Если ваша собака стала более агрессивной, беспокойной или вялой — это может быть сигналом о том, что корм ей не подходит. Резкие перепады настроения и активности — тревожный звоночек.

Проблемы со шкурой и шерстью

Сухая, тусклая, выпадающая шерсть, кожные высыпания, зуд — все это признаки того, что в рационе питомца не хватает или избыток каких-либо питательных веществ.

Желудочно-кишечные нарушения

Частый жидкий стул, рвота, газообразование, отсутствие аппетита — явные симптомы непереносимости или неусвоения корма.

Снижение веса или ожирение

Если собака стала быстро терять или, наоборот, набирать вес без видимых причин — это также может быть связано с неподходящим кормом.

Плохое самочувствие

Вялость, апатия, плохой сон, частые простудные заболевания — все это сигнализирует о том, что питание питомца нуждается в корректировке.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, стоит незамедлительно обратить на это внимание и проконсультироваться с ветеринаром. Возможно, необходимо сменить корм на более подходящий.

Что делать, если корм не подходит собаке?

Постепенно переходите на новый корм, смешивая его с привычным в течение 7-10 дней. Выбирайте гипоаллергенные или лечебные рационы, исключающие потенциальные аллергены. Обращайте внимание на состав и ориентируйтесь на индивидуальные потребности вашего питомца. При продолжающихся проблемах срочно обратитесь к ветеринару для диагностики и назначения подходящего питания.

Внимательно следите за реакцией своего четвероногого друга на корм. Своевременная коррекция рациона поможет сохранить его здоровье и благополучие.

Уточнения

Собачий корм — это питательный корм, разработанный с учётом физиологических потребностей собак.

