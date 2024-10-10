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Советы владельцам домашних животных: еда, которую кошки любят, но её нельзя есть

1:42
Зоосфера

Лук и чеснок

Лук и чеснок, будь то сырые или приготовленные, содержат соединения, которые могут повредить красные кровяные тельца кошки, что приведет к анемии. Симптомы могут включать слабость, вялость и бледность десен.

Советы владельцам домашних животных: еда, которую кошки любят, но её нельзя есть
Фото: commons.wikimedia.org by Пэтынг, CC0

Виноград и изюм

Виноград и изюм могут быть очень токсичными для кошек, потенциально вызывая почечную недостаточность. Даже небольшое количество может быть вредным, что приводит к таким симптомам, как рвота, диарея, снижение аппетита.

Молочные продукты

В то время как кошки любят употреблять молоко, сыр или другие молочные продукты, многие кошки не переносят лактозу. У них отсутствует необходимый фермент для расщепления лактозы, сахара, содержащегося в молоке.

Употребление молочных продуктов может привести к расстройству пищеварения, включая диарею, рвоту и дискомфорт в желудке.

Кофеин

Напитки, содержащие кофеин, такие как кофе, чай, энергетические напитки или даже некоторые газированные напитки, следует держать подальше от кошек.

Кофеин может стимулировать нервную систему и приводить к таким симптомам, как беспокойство, учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, тремор, а в тяжелых случаях даже судороги.

Кости

Хотя кошки являются плотоядными животными и любят жевать кости, лучше не давать им кости домашней птицы, рыбы или других животных. Кости могут легко расколоться и вызвать риск удушья, травмы рта или горла, а также закупорку пищеварительного тракта.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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