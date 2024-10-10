Можно ли давать картофель кошкам: вы об этом не знали

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Можно ли кошкам есть картофель

Картофель может вызвать расстройство желудка у кошек. Это связано с тем, что картофель содержит крахмал. Крахмал плохо усваивается организмом кошки, что приводит к различным проблемам с пищеварением.

Фото: openverse.org by Oleg Royko, CC BY-SA 4.0

Когда кошка употребляет картофель, крахмал накапливается в ее желудке, что может вызвать метеоризм, расстройство желудка и даже запор. Кроме того, это вещество может препятствовать нормальной работе желудочно-кишечного тракта кошки, что приводит к дискомфорту и боли. Постоянное употребление картофеля может усугубить эти проблемы и привести к хроническим заболеваниям пищеварительной системы.

Поэтому важно избегать кормления кошек картошкой и выбирать для них более подходящие и безопасные продукты. Сладкий картофель также не стоит включать в большом количестве в рацион питомца. Тем не менее этот довольно распространенный овощ часто добавляют в коммерческие корма для кошек в небольших количествах из-за его текстуры и высокого содержания клетчатки.

Дело в том, что животным также необходима клетчатка в небольших количествах для нормального пищеварения и регулярного опорожнения кишечника. Кроме того, сладкий картофель содержит различные питательные вещества, витамины и антиоксиданты.

Поэтому некоторые овощи и фрукты могут быть полезны для кошек. Однако, прежде чем кормить кошку фруктами или овощами, тщательно проверьте, не опасны ли они для животного.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

