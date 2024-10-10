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Не только генетика: кинологи назвали истинные причины агрессивности чихуахуа

1:58
Зоосфера » Собаки

Чихуахуа — одна из самых маленьких пород собак в мире, её удобно брать с собой в любые поездки, да и дома декоративному питомцу требуется мало места. Однако собаки периодически проявляют агрессию и могут кусать даже собственного хозяина. Кинологи объяснили, что дело не только в генетических особенностях породы, но и в плохом воспитании собаки.

Не только генетика: кинологи назвали истинные причины агрессивности чихуахуа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Причины агрессивного поведения

Эксперты уверяют, что агрессивность всех представителей этой породы, — не более чем миф, но склонность к излишней эмоциональности у чихуахуа действительно есть. Кинологи отмечают, что это свойственно всем миниатюрным породам. В них заложено такое поведение на генетическом уровне: их веками использовали для охоты, поиска и преследования добычи.

Роль хозяев в поведении чихуахуа

Но еще кинологи уверены, что дело и в самих хозяевах. Многим людям кажется, что настолько маленькая собачка просто не нуждается в дрессировке. Даже если она решит пошалить и порезвиться, то всё равно принесёт очень мало вреда — устроить настоящий погром у неё просто не хватит силы. Однако это мнение крайне ошибочное. Маленькие собаки тоже нуждаются в грамотном воспитании, у них настолько же сильный характер, как и у представителей крупных пород.

Лай — это не всегда агрессия

Специалисты советуют не считать проявлением агрессии обычный лай. Чихуахуа склонна вести себя шумно, но это далеко не всегда говорит о том, что собака злится. Лаем она может выражать огромный спектр эмоций.

В целом эксперты подчёркивают: собаки этой породы чрезвычайно умны. Их можно обучить очень многому, важно начать дрессировку в как можно более раннем возрасте. Хотя излишнюю любовь к лаю можно исправить в любом возрасте, главное — найти грамотного специалиста.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон. 

Агрессия (лат. aggredi — (буквально) шаг) — поведение животных, выражающееся в действии по направлению или же угрозе нападения (агрессивных демонстрациях) на особей своего (реже чужого) вида, связанное с эмоциями страха, ярости и т. п.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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