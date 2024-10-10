Пока смерть не разлучит: названы пять самых преданных пород собак

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собака считается олицетворением преданности, но есть породы, которые больше других привязываются к хозяину. Они станут верными спутниками жизни, никогда не оставят и будут отчаянно защищать человека, которого любят. В число таких пород входят чихуахуа, ши-тцу, такса и бигль.

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Ши-тцу

Комнатные собачки были выведены в качестве питомцев-компаньонов и стали воплощением преданности. Они привязываются к человеку и везде следуют за ним, становясь "собаками-липучками", показывая любопытный, но выдержанный характер.

Ши-тцу обычно весят 4-7 кг. У них длинная шелковистая шерсть и висячие ушки. Это ласковые и дружелюбные создания, которые легко поддаются дрессировке и воспитанию.

Чихуахуа

Чихуахуа — самые маленькие, но при этом очень верные и преданные собаки-компаньоны. У них немного скандальный характер по отношению к чужакам, они активны, любят внимание и испытывают сильную привязанность к хозяину. Питомцы не склонны к болезням, что делает их одной из самых долгоживущих пород собак.

Бигль

Бигль — это псы-весельчаки, которые много шалят и исследуют всё вокруг. У них отличный нюх, они могут развивать такую скорость, что способны загнать даже зайца. Бигли любвеобильны и преданны не только хозяину, но и членам его семьи.

Аффенпинчер

Аффенпинчер — жесткошёрстная, маленькая и компактная собака, мордочка у неё напоминает мордочку обезьяны. Пес активный, часто самоуверенный и бесстрашный, при этом очень любящий своих хозяев. Аффенпинчер готов составить компанию владельцу везде и всегда, будь то отдых на диване или прогулка.

Такса

Такса — это очаровательные собаки, известные своим дружелюбным характером и забавными причудами, они не дадут скучать хозяину. Пес может особенно привязываться к одному человеку, что делает его идеальным выбором для одиноких взрослых людей. Такса любит игры, в том числе гоняться за мячиками. Это независимая порода, которая легко принимает вызовы.

Уточнения

Чихуа́хуа (исп. Chihuahua [tʃiˈwawa]) — собака-компаньон.



Бигль (англ. beagle — гончая) — порода гончих охотничьих собак, выведенная в Великобритании.



Ши-тцу́ (собака-лев, собачка-хризантема) — одна из древнейших пород собак.



Та́кса (нем. Dachshund, dackel) — порода южно-немецких норных охотничьих собак.



Аффенпи́нчер (нем. affenpinscher) — порода собак.



Преданность — верность и непоколебимая приверженность, основанная на любви и проявляемая даже в трудных обстоятельствах.

