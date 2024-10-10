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Эти породы кошек считаются самыми добрыми

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Зоосфера » Кошки

Выбирая кошку, многие задумываются о её характере. Какие породы считаются самыми добрыми и дружелюбными? Мы расскажем о лучших вариантах для тех, кто ищет пушистого друга с добрым нравом.

Эти породы кошек считаются самыми добрыми
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. СиамскаяОт кошка

Эти кошки общительны и любят проводить время с людьми. Они легко привязываются к своим хозяевам и требуют много внимания.

2. Мейн-кун

Это одна из самых больших домашних пород, известная своим дружелюбным и спокойным характером. Мейн-куны легко ладят с детьми и другими животными.

3. Британская короткошёрстная

Эти кошки известны своим уравновешенным характером. Они спокойны и ласковы, что делает их идеальными компаньонами для семей.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.

Британская короткошёрстная кошка  — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair. Выведена в XIX веке.

Сиамская кошка — одна из известных пород кошек сиамо-ориентальной группы.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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