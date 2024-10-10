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Правда ли, что чёрные кошки приносят беду?

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Зоосфера » Кошки

Сколько раз вы слышали, что чёрные кошки приносят несчастье? Мы развеем мифы и выясним, почему эти удивительные создания заслуживают любви и уважения.

Правда ли, что чёрные кошки приносят беду?
Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

В Средние века чёрные кошки считались спутниками ведьм, что создало им негативный имидж. Но на самом деле они были просто жертвами предрассудков.

В некоторых культурах чёрные кошки считаются символами удачи и процветания. Например, в Японии чёрная кошка может принести счастье своему владельцу.

Исследования показывают, что цвет шерсти не влияет на характер или поведение кошки. Каждое животное уникально, независимо от цвета.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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