Правда ли, что чёрные кошки приносят беду?

Сколько раз вы слышали, что чёрные кошки приносят несчастье? Мы развеем мифы и выясним, почему эти удивительные создания заслуживают любви и уважения.
В Средние века чёрные кошки считались спутниками ведьм, что создало им негативный имидж. Но на самом деле они были просто жертвами предрассудков.
В некоторых культурах чёрные кошки считаются символами удачи и процветания. Например, в Японии чёрная кошка может принести счастье своему владельцу.
Исследования показывают, что цвет шерсти не влияет на характер или поведение кошки. Каждое животное уникально, независимо от цвета.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Пирожки с капустой на кефире — отличный вариант бездрожжевой выпечки. Хрустящее тонкое тесто и много вкусной начинки.