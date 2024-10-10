Правда ли, что чёрные кошки приносят беду?

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сколько раз вы слышали, что чёрные кошки приносят несчастье? Мы развеем мифы и выясним, почему эти удивительные создания заслуживают любви и уважения.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

В Средние века чёрные кошки считались спутниками ведьм, что создало им негативный имидж. Но на самом деле они были просто жертвами предрассудков.

В некоторых культурах чёрные кошки считаются символами удачи и процветания. Например, в Японии чёрная кошка может принести счастье своему владельцу.

Исследования показывают, что цвет шерсти не влияет на характер или поведение кошки. Каждое животное уникально, независимо от цвета.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

