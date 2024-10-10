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Что делать, если собака подавилась? Сохраните эти советы, чтобы в экстренной ситуации знать, как действовать

3:56
Зоосфера

Если собака подавилась, то в этой экстренной ситуации медлить нельзя — действовать нужно быстро, решительно и самому пытаться спасти питомца. В подобных случаях животное чувствует внезапное ухудшение самочувствия. Чаще всего это происходит во время активности или приёма корма.

Что делать, если собака подавилась? Сохраните эти советы, чтобы в экстренной ситуации знать, как действовать
Фото: freepik.com by nikitabuida, PDM

Признаки того, что собака подавилась и ей требуется первая помощь:

— В глубине горла видно инородное тело.

— Рвотные позывы и избыточное слюноотделение.

— Одышка и вынужденная поза.

— Внезапная паника — собака может повизгивать, наклоняться вниз и дотрагиваться лапами до морды.

— Кашель, хрипы.

— Синюшность видимых слизистых оболочек, особенно языка.

— Потеря сознания в случае тяжёлой гипоксии.

Порядок действий:

1. Внимательно и аккуратно осмотрите пасть собаки, широко открыв её. Используйте вспомогательное освещение, чтобы лучше увидеть возможные инородные предметы.

2. Если вы обнаружите инородные тела, осторожно удалите их, используя подручные средства, например, пинцет. Не забудьте надёжно зафиксировать пасть собаки, чтобы избежать травм.

Предметы с острыми краями могут повредить окружающие ткани, поэтому удаляйте их только в том случае, если они доступны и хорошо видны. Длинные предметы, такие как нитки или шнурки, категорически нельзя извлекать самостоятельно! Это может привести к серьёзным последствиям для вашего питомца.

3. Если предмет не имеет острых краёв, его легко увидеть и удалить, можно попробовать наклонить животное головой вниз.

Важно помнить: Другие методы извлечения инородных предметов из ротовой полости, гортани или глотки доступны только ветеринарным специалистам и не рекомендуются для самостоятельного выполнения дома. Если у вас нет возможности помочь собаке самостоятельно, срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную клинику.

Животные с одышкой относятся к категории пациентов, требующих неотложной помощи, и обслуживаются без очереди!

То же самое касается пациентов с кровотечением, которое может быть вызвано травмой мягких тканей ротовой полости или верхних отделов пищеварительной или респираторной систем.

Предупредите администратора ветеринарной клиники при входе, чтобы дежурный врач мог сразу оказать помощь вашему питомцу. Чем раньше собака с инородным предметом в глотке или гортани попадёт к ветеринарному врачу, тем меньше вероятность возникновения нежелательных последствий.

Врач на приёме в 99% случаев не только осмотрит животное, но и проведёт рентгенологическое исследование, чтобы убедиться в отсутствии других инородных предметов и признаков перфорации тканей в области пищевода или трахеи. Также в клинике питомец получит симптоматическую помощь, чтобы дома не терпеть боль и тошноту.

Если вы самостоятельно решили проблему и не наблюдаете никаких тревожных признаков в самочувствии и поведении животного, обратитесь к ветеринарному врачу-терапевту в плановом порядке в удобное для вас время для осмотра.

Помните:

— Нельзя допускать, чтобы у собаки были в доступности игрушки или предметы, которые она может проглотить! Игрушки всегда должны быть крупнее, чем пасть собаки.

— Выбирайте сухой корм с размером крикеток, соответствующим размеру собаки, чтобы избежать попадания отдельных гранул в гортань.

— Нельзя кормить собаку костями, особенно куриными. Кости можно добавлять в рацион только в форме муки (как добавку к пище для собак с натуральным рационом) или давать собаке грызть при необходимости плоские и крупные кости без острых фрагментов.

Уточнения

Гипокси́я или кислоро́дная недоста́точность — пониженное содержание кислорода в организме или отдельных органах и тканях.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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