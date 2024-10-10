Рвота у кошки. Причины и решение проблемы

Неправильная организация кормления может стать одной из причин рвоты у кошки, объяснили эксперты компании СИМБИО. Специалисты выделили наиболее распространенные факторы, вызывающие рвоту у кошек, и дали ценные рекомендации, как действовать в разных ситуациях.
Правильная дозировка
Одной из возможных причин рвоты является несоблюдение дозировки корма, указанной на упаковке. Насыпая полную миску корма, хозяин рассчитывает, что его питомец знает свою норму и не станет переедать. Ведь отличие от собак, кошки, как правило, не склонны к неумеренному обжорству. Но это не всегда так.
Такой подход может привести не только к ожирению в долгосрочной перспективе, но и к краткосрочным проблемам. Гранулы корма имеют свойство сильно разбухать в желудке кошки, увеличиваясь в объеме до семи раз. В результате животному приходится освобождать желудок.
Решение проблемы
Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется внимательно читать дозировку корма, соответствующую весу кошки, и строго следовать ей при кормлении питомца.
Еда на скорость
Ещё одной причиной рвоты может стать слишком быстрое поедание пищи. С каждым быстрым глотком кошка захватывает большое количество воздуха, что приводит к распиранию желудка изнутри.
Такая ситуация может возникнуть, если в квартире живет другой питомец, которого кошка воспринимает как пищевого конкурента.
Решение проблемы
Чтобы устранить эту проблему, необходимо создать спокойную атмосферу во время кормления. Миска должна стоять в тихом месте, где никто не помешает питомцу. Кроме того, можно приобрести специальную миску с выступами внутри, которая называется "миска для медленного поедания". Кот ест медленнее, выбирая гранулы корма из углублений, что способствует плавному перевариванию пищи и предотвращает дискомфорт.
Смена корма
Иногда после перехода на новый корм кошку начинает тошнить, а иногда даже слабить. Это может быть связано с тем, что корм или какой-то из его компонентов не подходят питомцу, например, у животного может быть непереносимость определенного вида белка.
Решение проблемы
В таких случаях рекомендуется вводить новый корм в рацион питомца постепенно, небольшими порциями, чтобы избежать негативных последствий.
Комки шерсти
Рвоту после приема пищи могут вызывать комки шерсти в желудочно-кишечном тракте. От этой проблемы помогут специальные пасты, которые можно приобрести в ветеринарных аптеках.
Эксперты обращают внимание на то, что если рвота у животного возникает регулярно — раз в два месяца, раз в месяц или чаще — это может быть признаком наличия более серьезной проблемы.
Например, у питомца может быть гастрит — заболевание, которое часто встречается у кошек и может быть вызвано различными факторами, такими как холодная влажная пища.
У пожилых кошек гастрит нередко сопровождается почечными проблемами. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для проведения диагностики и назначения необходимого лечения.
Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.
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