Рвота у кошки. Причины и решение проблемы

3:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Неправильная организация кормления может стать одной из причин рвоты у кошки, объяснили эксперты компании СИМБИО. Специалисты выделили наиболее распространенные факторы, вызывающие рвоту у кошек, и дали ценные рекомендации, как действовать в разных ситуациях.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правильная дозировка

Одной из возможных причин рвоты является несоблюдение дозировки корма, указанной на упаковке. Насыпая полную миску корма, хозяин рассчитывает, что его питомец знает свою норму и не станет переедать. Ведь отличие от собак, кошки, как правило, не склонны к неумеренному обжорству. Но это не всегда так.

Такой подход может привести не только к ожирению в долгосрочной перспективе, но и к краткосрочным проблемам. Гранулы корма имеют свойство сильно разбухать в желудке кошки, увеличиваясь в объеме до семи раз. В результате животному приходится освобождать желудок.

Решение проблемы

Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется внимательно читать дозировку корма, соответствующую весу кошки, и строго следовать ей при кормлении питомца.

Еда на скорость

Ещё одной причиной рвоты может стать слишком быстрое поедание пищи. С каждым быстрым глотком кошка захватывает большое количество воздуха, что приводит к распиранию желудка изнутри.

Такая ситуация может возникнуть, если в квартире живет другой питомец, которого кошка воспринимает как пищевого конкурента.

Решение проблемы

Чтобы устранить эту проблему, необходимо создать спокойную атмосферу во время кормления. Миска должна стоять в тихом месте, где никто не помешает питомцу. Кроме того, можно приобрести специальную миску с выступами внутри, которая называется "миска для медленного поедания". Кот ест медленнее, выбирая гранулы корма из углублений, что способствует плавному перевариванию пищи и предотвращает дискомфорт.

Смена корма

Иногда после перехода на новый корм кошку начинает тошнить, а иногда даже слабить. Это может быть связано с тем, что корм или какой-то из его компонентов не подходят питомцу, например, у животного может быть непереносимость определенного вида белка.

Решение проблемы

В таких случаях рекомендуется вводить новый корм в рацион питомца постепенно, небольшими порциями, чтобы избежать негативных последствий.

Комки шерсти

Рвоту после приема пищи могут вызывать комки шерсти в желудочно-кишечном тракте. От этой проблемы помогут специальные пасты, которые можно приобрести в ветеринарных аптеках.

Эксперты обращают внимание на то, что если рвота у животного возникает регулярно — раз в два месяца, раз в месяц или чаще — это может быть признаком наличия более серьезной проблемы.

Например, у питомца может быть гастрит — заболевание, которое часто встречается у кошек и может быть вызвано различными факторами, такими как холодная влажная пища.

У пожилых кошек гастрит нередко сопровождается почечными проблемами. В таких случаях рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для проведения диагностики и назначения необходимого лечения.

Уточнения

Гастри́т — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.



