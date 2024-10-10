Стерилизация или кастрация? В чём различие и почему это имеет значение для домашних животных?

Люди часто путают стерилизацию с кастрацией и считают, что первую операцию проводят самкам, а вторую — самцам.
В рамках нового выпуска проекта «ВиЖ Питомцы» руководитель Ветеринарного центра ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора Екатерина Воробьёва разъяснила, что стерилизация и кастрация представляют собой различные процедуры, которые могут быть проведены как самкам, так и самцам.
В процессе стерилизации происходит перевязка маточных труб у самок и семенных протоков у самцов.
Кастрация же подразумевает удаление репродуктивных органов: матки и яичников у самок и семенников у самцов.
Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.
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