Стерилизация или кастрация? В чём различие и почему это имеет значение для домашних животных?

0:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Люди часто путают стерилизацию с кастрацией и считают, что первую операцию проводят самкам, а вторую — самцам.

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В рамках нового выпуска проекта «ВиЖ Питомцы» руководитель Ветеринарного центра ФГБУ «ВГНКИ» Россельхознадзора Екатерина Воробьёва разъяснила, что стерилизация и кастрация представляют собой различные процедуры, которые могут быть проведены как самкам, так и самцам.

В процессе стерилизации происходит перевязка маточных труб у самок и семенных протоков у самцов.

Кастрация же подразумевает удаление репродуктивных органов: матки и яичников у самок и семенников у самцов.

Уточнения

Кастра́ция (от лат. castratio от castrare — оскоплять), холоще́ние, оскопле́ние — удаление репродуктивных органов у животных и людей.



