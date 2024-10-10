Щенячье любопытство и охотничий инстинкт часто доводят питомцев до беды. Молодую охотницу на игрушечных мышек спасли в ветклинике Вешняки

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки очень часто в качестве добычи видят совершенно непригодные для этого вещи. Но охотничья жилка не даёт им покоя и в желудке питомца врачи часто находят множество несъедобных предметов: от целых кусков паласов до носков. Порой это могут быть даже довольно крупные игрушки. И не только детские.

Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0

Так недавно в ветеринарной клинике Вешняки произошла удивительная история спасения молодой бордер-колли Альмы. Щенячье любопытство и охотничий инстинкт сыграли с ней злую шутку.

Её владельцы приобрели для своего кота игрушечных мышек, но они вызвали неподдельный интерес именно у собаки. Она пыталась добраться до игрушек всеми возможными способами. Хозяева спрятали ёмкость с мышами в недоступное для Альмы место, но даже это не остановило её. Альма забралась на стол и, несмотря на все усилия хозяев, всё же смогла достать "грызунов" с высокой полки.

В результате они потеряли одну мышку, и это стало причиной их беспокойства. В ветеринарной клинике не рентгеновском снимке обнаружили пропавшую мышь внутри Альмы.

Крупный предмет представлял серьёзную опасность для жизни собаки, и пришлось делать ей операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно, игрушку извлекли, и Альма, хорошо перенёсшая все манипуляции, быстро идёт на поправку.

А владельцам собак стоит следить за тем, что грызёт их питомец, чтобы потом извлечённая из его желудка "добыча" не красовалась на стенде в ветклинике в виде образца.

Уточнения

Бо́рдер-ко́лли — пастушья порода собак, выведенная на границе Шотландии и Англии. Отсюда название породы — border (от англ. граница).

