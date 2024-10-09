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Что делать, если собака укусила человека или другого питомца

Зоосфера

В Комитете ветеринарии Москвы объяснили, какую ответственность несёт владелец собаки в случае укуса, и куда обращаться пострадавшему.

Что делать, если собака укусила человека или другого питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Важно, чтобы владелец собаки обеспечивал безопасность людей и животных во время прогулки. Если произошел укус, нужно быстро и правильно действовать, чтобы избежать риска заражения бешенством, — сообщили в Комитете. Они рассказали, что делать как пострадавшему, так и владельцу собаки.

Если ваша собака укусила кого-то, оставьте свои контактные данные пострадавшему и в течение 12 часов посетите государственную ветеринарную клинику. Врач осмотрит собаку и проверит её вакцинацию от бешенства, после чего даст рекомендации по дальнейшим действиям.

Владельцу собаки, которая укусила, может грозить штраф и дополнительная ответственность, особенно если питомец не был привит от бешенства. Невакцинированную собаку поместят под наблюдение специалистов. Не стоит избегать визита в ветслужбу — в этом случае вас могут разыскать правоохранительные органы, — добавили ветеринары.

Если вас укусила собака, сразу обращайтесь в травмпункт за медицинской помощью. Важно сделать это в течение 48 часов после укуса. Также в этот же срок нужно показать покусанное животное ветеринару.

Не забудьте обратиться в полицию для регистрации происшествия и выяснения данных владельца собаки. Если есть возможность, уточните у него, была ли собака вакцинирована, и передайте эту информацию врачу, пишет издание "Питомцы".

Комитет ветеринарии напомнил, что владельцы собак несут административную ответственность за укусы (штраф от 10 до 30 тысяч рублей), а за выгул без поводка может быть добавлен штраф в 1-2 тысячи рублей.

Специалисты также отметили интересный момент: если маленькая собака без поводка была укушена крупной собакой на поводке, то оба владельца будут считаться виновными в этом инциденте.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Бе́шенство (другое название — рабиес (лат. rabies [ˈrabieːs]), устаревшие — водобоязнь, гидрофобия (от др.-греч. ὕδωρ «вода» и φόβος «страх») — природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства (Rabies virus), включённым в род Lyssavirus семейства Rhabdoviridae. Бешенство относится к группе так называемых пренебрегаемых болезней в связи с низкой распространённостью и заболеваемостью в развитых странах.
 

Автор Мария Козлова
Мария Козлова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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