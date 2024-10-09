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Дикая лиса пришла в челябинский зоопарк поохотиться

1:13
Зоосфера

Лиса забрела на территорию челябинского зоопарка и предприняла попытку охотиться на страусов и других птиц. Сотрудникам зоопарка удалось поймать хищницу, после чего она была выпущена обратно в лесную местность, сообщили во вторник, 8 октября, в региональном министерстве экологии.

Дикая лиса пришла в челябинский зоопарк поохотиться
Фото: Flickr by Alaska Region U.S. Fish & Wildlife Service, PDM

Несколько дней назад лиса проникла на территорию зоопарка, не стесняясь выбирать себе потенциальных жертв. В течение нескольких дней хищница предпринимала попытки полакомиться местными пернатыми обитателями, присматриваясь даже к страусам. В конечном итоге лиса попалась в ловушку, расставленную сотрудниками, занимающимися отловом диких животных. Они отвезли и выпустили ее в Харлушевский государственный заказник.

"При обнаружении дикого зверя в городе нужно оставаться на безопасном расстоянии, не пытаться покормить или поймать его. Если дикое животное проявляет явную агрессию, необходимо немедленно обратиться в полицию, МЧС или сообщить в министерство по телефону: +7 (351) 264-66-80", — сообщает Минэкологии.

Уточнения

Лиси́цы - полифилетическая группа млекопитающих из семейства псовых отряда хищных. Общее название нескольких видов млекопитающих семейства псовые.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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