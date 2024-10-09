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Из дома ветеринара в США спасли более 200 видов животных

1:24
Зоосфера

Согласно сообщению телеканала NBC News, на острове Лонг-Айленд в США из дома 70-летней женщины-ветеринара были спасены более 200 экзотических птиц и животных. Сообщается, что они содержались в ужасных условиях.

Из дома ветеринара в США спасли более 200 видов животных
Фото: flickr.com by Mats Lindh, CC BY 2.0

Пожилую женщину-ветеринара доставили в медицинское учреждение для обследования. Ожидается, что ей будут предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными.

Сотрудник местного Общества защиты животных от жестокого обращения округа Нассау поднял тревогу, обнаружив во дворе дома ветеринара останки кошек. Внутри дома было множество клеток и мусора. Согласно сообщению, в помещениях стоял настолько отвратительный запах, что специалисты могли находиться там лишь короткое время.

Он подчеркнул, что условия, в которых содержались питомцы в доме пожилой женщины, были худшими за все 40 лет его карьеры. Он пояснил, что одному человеку, особенно в преклонном возрасте, невозможно должным образом ухаживать за таким количеством животных. Общество изъяло у женщины попугаев, кошек и черепах, и предполагает, что спасение остальных животных займет несколько часов.

Напомним, недавно прошел День защиты животных, о котором мы рассказали в нашей статье

Уточнения

Жесто́кое обраще́ние с живо́тными (или живодёрство) — не связанное с самообороной или научными целями причинение страдания или вреда животным: из хулиганских либо корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних.
 

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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