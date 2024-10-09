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Пермский кот Крошик похудел и уже может запрыгнуть на пуфик

1:11
Зоосфера

Кот по кличке Крошик, который находится на реабилитации в пермском приюте "Матроскин", за последний месяц сбросил 2,2 кг и теперь способен запрыгивать на невысокие поверхности. Об этом сообщили в сообществе во "ВКонтакте", которое посвящено восстановлению котика.

Пермский кот Крошик похудел и уже может запрыгнуть на пуфик
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"Крошик очень старается и мечтает наконец избавиться от оков лишнего веса, чтобы спокойно передвигаться", — поделились в приюте.

Специалисты отметили, что реабилитация кота продолжается уже почти месяц. Они сообщили, что разделение рациона на небольшие порции помогает коту чувствовать себя лучше. В результате этого он стал более уверенно передвигаться и даже смог запрыгнуть на низкую поверхность, а именно на пуфик.

Крошика нашли в подвале одной из пермских больниц. Неравнодушные сотрудники медучреждения подкармливали его хлебными сухарями, супом, кормом "Вискас" и мясом. Это привело к тому, что кот сильно располнел, достигнув веса в 17 килограммов. Из-за избыточной массы тела животное испытывало трудности с передвижением.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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