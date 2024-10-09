Пермский кот Крошик похудел и уже может запрыгнуть на пуфик

1:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кот по кличке Крошик, который находится на реабилитации в пермском приюте "Матроскин", за последний месяц сбросил 2,2 кг и теперь способен запрыгивать на невысокие поверхности. Об этом сообщили в сообществе во "ВКонтакте", которое посвящено восстановлению котика.

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"Крошик очень старается и мечтает наконец избавиться от оков лишнего веса, чтобы спокойно передвигаться", — поделились в приюте.

Специалисты отметили, что реабилитация кота продолжается уже почти месяц. Они сообщили, что разделение рациона на небольшие порции помогает коту чувствовать себя лучше. В результате этого он стал более уверенно передвигаться и даже смог запрыгнуть на низкую поверхность, а именно на пуфик.

Крошика нашли в подвале одной из пермских больниц. Неравнодушные сотрудники медучреждения подкармливали его хлебными сухарями, супом, кормом "Вискас" и мясом. Это привело к тому, что кот сильно располнел, достигнув веса в 17 килограммов. Из-за избыточной массы тела животное испытывало трудности с передвижением.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas - "ожирение" и obesitas - "полнота, тучность, откормленность") — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью.

