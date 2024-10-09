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В Якутии медведь растерзал охотника

0:49
Зоосфера

В Усть-Майском районе Якутии медведь растерзал охотника. Для поимки опасного зверя сформирована специальная бригада, сообщает пресс-служба министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства.

В Якутии медведь растерзал охотника
Фото: commons.wikimedia.org by LxAndrew, CC BY-SA 4.0

"По предварительным данным, охотник умер от нападения бурого медведя. Животное залезло через окно ночью. При осмотре ружье обнаружили в сейфе избушки", — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что в связи с произошедшим инцидентом было принято решение о необходимости регулирования численности бурых медведей в Усть-Майском районе. Для этой цели была сформирована специальная бригада, в состав которой вошли шесть охотников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что делать при встрече с медведем.

Уточнения

Яку́тия (якут. Саха Өрөспүүбүлүкэтэ, Саха Сирэ - "земля якутов", аббревиатура СӨ) — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Является крупнейшим по площади регионом страны, а также самой большой административно-территориальной единицей в мире.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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