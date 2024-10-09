На Камчатке усиливают меры защиты от медведей

2:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Количество бригад охотников, которые занимаются отпугиванием или отстрелом медведей, выходящих в населённые пункты Камчатки, будет увеличено. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поставил задачу выяснить причины такого нехарактерного поведения этих хищников.

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"Увеличим число групп для борьбы с медведями. В текущей ситуации будем задействовать все силы и средства. Приоритет — безопасность жителей", — сообщает глава региона Солодов в своем Telegram.

Середина сентября ознаменовалась массовым выходом бурых медведей к населённым пунктам на Камчатке. Жители региона сообщают о наблюдении до 10 хищников в день, включая случаи их появления в самом центре Петропавловска-Камчатского и других густонаселенных районах краевой столицы.

"Необходимо разобраться в причинах нетипичного поведения медведей. Очевидно, что основным кормом для них в летний период является рыба. В целом мы наблюдаем достаточное заполнение нерестовых рек, но ситуация может различаться в разных районах Камчатки. В первую очередь нужно проанализировать состояние тех рек, которые расположены вблизи населённых пунктов", — рассказал глава Камчатского края на оперативном совещании правительства.

В свою очередь, заместитель главы регионального правительства Роман Василевский сообщил, что в связи с большим количеством обращений граждан в Петропавловске-Камчатском было дополнительно создано семь оперативных групп реагирования, распределенных по секторам для обеспечения быстрой реакции на сообщения жителей. Вице-премьер отметил, что информация о появлении хищников в черте города поступает к охотникам в течение двух минут.

Аналогичная система реагирования была выстроена и в Елизово, а также в прилегающих поселках и в Авачинской агломерации, где есть садовые некоммерческие товарищества. Охотпользователи получили разрешения на регулирование численности медведей. Василевский подчеркнул, что наблюдается тенденция к снижению выхода медведей к населённым пунктам.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вести себя при встрече с медведем.

Уточнения

Камча́тка - полуостров в северо-восточной части Евразии на территории России. Омывается с запада Охотским морем, с востока — Беринговым морем и Тихим океаном.

