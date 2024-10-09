Можно ли кошкам есть хлеб и хлебобулочные изделия: это важно знать

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Можно ли кошкам есть хлеб

Кошки могут есть хлебные изделия в умеренных количествах, но это не должно быть регулярной частью их рациона. Хлеб лучше всего приберечь в качестве случайного угощения для вашего кошачьего друга.

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Почему кошкам нельзя есть мучные изделия

Сладкие хлебобулочные изделия и хлеб содержат алкалоид теобромин, который может вызвать скачок артериального давления даже в небольших количествах. Это может привести к учащению сердцебиения и сильному возбуждению у кошек, а в больших дозах может привести к летальному исходу.

Кроме того, кошки плохо переваривают мучные изделия. Их организм не предназначен для переработки большого количества углеводов, а дрожжи в хлебе могут еще больше нарушить работу их пищеварительной системы.

Таким образом, хотя кошки могут есть небольшое количество хлеба в качестве лакомства, важно избегать его регулярного включения в их рацион из-за потенциальных рисков для здоровья.

Уточнения

Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

