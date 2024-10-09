Можно ли кошкам есть хлеб и хлебобулочные изделия: это важно знать

Кошки могут есть хлебные изделия в умеренных количествах, но это не должно быть регулярной частью их рациона. Хлеб лучше всего приберечь в качестве случайного угощения для вашего кошачьего друга.
Сладкие хлебобулочные изделия и хлеб содержат алкалоид теобромин, который может вызвать скачок артериального давления даже в небольших количествах. Это может привести к учащению сердцебиения и сильному возбуждению у кошек, а в больших дозах может привести к летальному исходу.
Кроме того, кошки плохо переваривают мучные изделия. Их организм не предназначен для переработки большого количества углеводов, а дрожжи в хлебе могут еще больше нарушить работу их пищеварительной системы.
Таким образом, хотя кошки могут есть небольшое количество хлеба в качестве лакомства, важно избегать его регулярного включения в их рацион из-за потенциальных рисков для здоровья.
Хлеб — пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.