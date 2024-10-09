Тревожные звоночки: как понять, что ваша кошка нуждается в немедленной помощи

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Важно знать, на какие тревожные симптомы нужно обратить внимание, чтобы вовремя обратиться к ветеринару. Вот несколько признаков, которые указывают на то, что вашей кошке может требоваться срочная помощь.

Фото: Wikipedia by Alejandra Coral aleka, PDM

1. Вялость и отсутствие аппетита

Если ваша кошка внезапно становится апатичной и теряет интерес к еде, это может быть признаком проблем со здоровьем. Питомцы, которые обычно активны и игривы, а вдруг становятся малоподвижными, могут испытывать боль или страдать от инфекции.

2. Проблемы с дыханием

Затруднённое дыхание, кашель или хрипы — это всегда повод для тревоги. Эти симптомы могут указывать на проблемы с лёгкими или сердцем, которые требуют немедленного осмотра у специалиста.

3. Рвота или диарея

Один эпизод рвоты может быть не опасным, но если она продолжается или сопровождается диареей, это может указывать на серьёзное нарушение пищеварительной системы или инфекцию. Быстрая потеря жидкости приводит к обезвоживанию, что опасно для кошек.

4. Изменения в поведении или ходьбе

Если ваша кошка внезапно начинает хромать, перестаёт прыгать на любимые места или ведёт себя необычно — это может указывать на травму, боль или неврологические проблемы.

5. Изменения в мочеиспускании

Если кошка перестала пользоваться лотком, напрягается или испытывает боль при мочеиспускании, это может быть признаком проблем с мочевыводящей системой, таких как инфекции или камни в мочевом пузыре.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



Ветерина́р — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием.

