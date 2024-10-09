10 невероятных фактов о кошках

1:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — одни из самых загадочных и интересных домашних животных. Мы подготовили 10 невероятных фактов о мурлыках, которые вас удивят.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

1. Уникальный отпечаток носа. Как у людей есть отпечатки пальцев, у кошек есть уникальные отпечатки носа.

2. Спят до 16 часов в день. Кошки — настоящие мастера сна! Они могут спать от 12 до 16 часов в день.

3. Говорят с помощью хвоста. Положение хвоста может многое рассказать о настроении кошки. Например, поднятый хвост означает дружелюбие.

4. Идеальные охотники. Кошки могут прыгать на высоту до шести раз больше своей длины тела!

5. Чувство равновесия. У кошек есть уникальный механизм равновесия, который позволяет им приземляться на лапы даже с большой высоты.

6. Общение с людьми. Кошки часто "разговаривают" с людьми, используя особые звуки, которых они не издают в общении с другими кошками.

7. Запахи. Кошки имеют 30% больше рецепторов запаха, чем люди, что делает их отличными "нюхачами".

8. Впереди планеты всей. Кошки могут развивать скорость до 48 км/ч на коротких дистанциях.

9. Долгожители. Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет от 12 до 15 лет, но многие доживают до 20 лет.

10. Любовь к коробкам. Кошки обожают прятаться в коробках и других узких пространствах — это дает им чувство безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

