10 невероятных фактов о кошках

Кошки — одни из самых загадочных и интересных домашних животных. Мы подготовили 10 невероятных фактов о мурлыках, которые вас удивят.
1. Уникальный отпечаток носа. Как у людей есть отпечатки пальцев, у кошек есть уникальные отпечатки носа.
2. Спят до 16 часов в день. Кошки — настоящие мастера сна! Они могут спать от 12 до 16 часов в день.
3. Говорят с помощью хвоста. Положение хвоста может многое рассказать о настроении кошки. Например, поднятый хвост означает дружелюбие.
4. Идеальные охотники. Кошки могут прыгать на высоту до шести раз больше своей длины тела!
5. Чувство равновесия. У кошек есть уникальный механизм равновесия, который позволяет им приземляться на лапы даже с большой высоты.
6. Общение с людьми. Кошки часто "разговаривают" с людьми, используя особые звуки, которых они не издают в общении с другими кошками.
7. Запахи. Кошки имеют 30% больше рецепторов запаха, чем люди, что делает их отличными "нюхачами".
8. Впереди планеты всей. Кошки могут развивать скорость до 48 км/ч на коротких дистанциях.
9. Долгожители. Средняя продолжительность жизни домашних кошек составляет от 12 до 15 лет, но многие доживают до 20 лет.
10. Любовь к коробкам. Кошки обожают прятаться в коробках и других узких пространствах — это дает им чувство безопасности.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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