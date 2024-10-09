Три породы кошек, которые впечатляют своими размерами

0:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Сегодня мы расскажем о трёх самых крупных породах кошек, которые удивляют своим размером и характером.

Фото: openverse.org by ~Sage~, CC BY-NC-ND 2.0

1. Мейн-кун

Эта порода известна своим внушительным размером и длинной шерстью. Мейн-куны могут весить до 10-15 кг и достигать длины до 1 метра с хвостом. Они дружелюбные и игривые, отлично ладят с детьми и другими животными.

2. Саванна

Эта порода является гибридом домашней кошки и сервала. Саванны имеют стройное тело и могут весить до 12 кг. Они активные и умные, требуют много внимания и физической активности.

3. Британская короткошёрстная

Эти кошки не только крупные (вес до 8 кг), но и обладают мускулистым телом. Британцы известны своим спокойным характером и привязанностью к хозяевам.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.



Сава́нны — пространства в субэкваториальном поясе, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками.



Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair.

