Три породы кошек, которые впечатляют своими размерами

Сегодня мы расскажем о трёх самых крупных породах кошек, которые удивляют своим размером и характером.
Эта порода известна своим внушительным размером и длинной шерстью. Мейн-куны могут весить до 10-15 кг и достигать длины до 1 метра с хвостом. Они дружелюбные и игривые, отлично ладят с детьми и другими животными.
Эта порода является гибридом домашней кошки и сервала. Саванны имеют стройное тело и могут весить до 12 кг. Они активные и умные, требуют много внимания и физической активности.
Эти кошки не только крупные (вес до 8 кг), но и обладают мускулистым телом. Британцы известны своим спокойным характером и привязанностью к хозяевам.
Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.
Сава́нны — пространства в субэкваториальном поясе, покрытые травяной растительностью с редко разбросанными деревьями и кустарниками.
Британская короткошёрстная кошка — порода домашней кошки. В классификациях FIFe и WCF относится к категории shorthair.
Седые волосы больше не нужно скрывать — сегодня это символ стиля, мудрости и индивидуальности.