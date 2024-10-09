Собака игнорирует команды? Вот как понять и исправить её поведение

1:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки сталкивается с ситуацией, когда его питомец игнорирует команды. Почему так происходит? Мы разберём основные причины.

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1. Если ваша собака не обучена основным командам, она не сможет реагировать на них. Начните с простых команд, таких как "Сидеть" и "Ко мне", используя положительное подкрепление.

2. Каждая собака уникальна, и то, что мотивирует одну, может не работать для другой. Найдите то, что нравится вашей собаке — лакомства, игрушки или похвала — и используйте это в тренировках.

3. Если вокруг много шума или других животных, ваша собака может быть слишком отвлечена, чтобы слушать вас. Постарайтесь тренироваться в спокойной обстановке.

4. Иногда игнорирование команд может быть связано с физическим дискомфортом. Убедитесь, что ваша собака здорова, и при необходимости обратитесь к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



Дрессиро́вка живо́тных — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

