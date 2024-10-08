Кошачье зрение: как мурлыки различают цвета и видят ночью

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кошки — удивительные существа с уникальным восприятием мира. Но как именно они различают цвета? Мы раскроем тайны кошачьего зрения и расскажем, как они воспринимают окружающий мир.

Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, CC BY-SA 3.0

Кошки не видят цвета так, как это делают люди. У них ограниченное цветовое восприятие: они способны различать синие и зеленые оттенки, но красный и оранжевый для них остаются почти невидимыми. Это связано с тем, что у кошек меньше колбочек в сетчатке глаза, отвечающих за восприятие цвета.

Однако это не значит, что их зрение хуже! Кошки имеют превосходное ночное зрение благодаря большому количеству палочек в сетчатке. Это позволяет им видеть в условиях низкой освещенности и делать их отличными охотниками.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

