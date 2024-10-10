Идеи для игр с вашим котом: как разнообразить досуг

Активные игры: как занять кошку и порадовать себя

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки, даже будучи домашними питомцами, остаются прирождёнными хищниками. Они унаследовали от своих диких предков природные биоритмы, поэтому могут проявлять активность, особенно в ночное время. Их инстинкты подсказывают им, что нужно оставаться в форме — ведь в любой момент может понадобиться охота.

Фото: freepik.com by master1305, PDM

Вот почему так важны активные игры для вашего питомца. Хотя кошки зачастую придумывают себе развлечения самостоятельно, порой им необходима дополнительная стимуляция. Игра вместе с хозяином может стать для кошки особенно увлекательной. Мы подготовили несколько идей, которые помогут вам весело провести время со своим питомцем:

Напольный теннис



Шарик для настольного тенниса — отличный выбор. Он издаёт забавный звук при соприкосновении с твёрдой поверхностью и достаточно лёгкий для кошки. Если у вас длинный коридор, вы можете катать шарик вдоль его длины, наблюдая, как кошка гоняется за ним. В небольшой квартире можно просто использовать пространство без ковров.

Шарик в лабиринте



Возьмите обычный лоток для яиц и поместите в одну из ячеек шарик для настольного тенниса. Перекатывайте его из ячейки в ячейку, и ваша кошка с интересом будет пытаться его поймать.

Бумажный пакет



Возьмите бумажный пакет, положите его на пол и пошумите им — это привлечёт внимание кошки. Такая игра приносит массу удовольствия как питомцу, так и вам. Кошка может попробовать залезть внутрь пакета, а для дополнительного интереса положите туда тот же теннисный шарик.

Лазерный фонарик



Используйте лазерный фонарик, чтобы увлечь кошку. Водите им по полу и стенам, создавая хаотичные движения. В приглушённом свете кошка будет с увлечением гоняться за точкой лазера, стараясь поймать её. Однако будьте осторожны и не направляйте лазер в глаза питомцу, чтобы не навредить.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

