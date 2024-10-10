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Основные ошибки в воспитании кошек и как их избежать

Простые правила воспитания кошки: чего нельзя делать
3:29
Зоосфера

Кто сказал, что кошку воспитать невозможно? Можно, если подойти к этому с терпением и пониманием. Но прежде чем завести пушистого друга, важно осознавать, что это не только радость, но и ответственность. У вас появится новая забота, которая потребует внимания и времени. Интересный факт: в некоторых странах Европы приюты не отдают животных людям, которые отсутствуют дома больше 8 часов в день.

Простые правила воспитания кошки: чего нельзя делать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Давайте разберём основные принципы воспитания, которые помогут наладить отношения с питомцем. Ведь кошек не столько воспитывают, сколько учат доверять.

Кормите кошку в спокойной обстановке


Во-первых, уважайте личное пространство питомца. Кошки не любят, когда их тревожат во время еды. Это может привести к тому, что они начнут давиться, ведь кошки и так не всегда тщательно пережёвывают пищу.

Активность — ключ к здоровью


Кошке необходимо внимание и подвижные игры. Безактивность плохо сказывается на её здоровье, особенно в молодом возрасте. Помните, что кошка не будет ждать, когда вы сами проявите инициативу — она начнёт привлекать внимание, порой разрушительными способами: может поцарапать мебель или опрокинуть посуду.

Часто владельцы делают ошибку: приходят с работы, кошка начинает беситься от избытка энергии, но хозяин, уставший, игнорирует её. И вот результат — разбитая ваза или разорванные обои. Многие в таких ситуациях начинают кричать на питомца или даже прибегать к физическому воздействию, что совершенно недопустимо.

Крики и наказания под запретом


Кошки не понимают агрессию, их не нужно ругать за то, что они просто хотят играть. Ругать питомца следует сразу после проступка, и не криком, а строгим тоном и взглядом. Это гораздо эффективнее и не разрушает доверие. Жестокость же может сделать вашего любимца агрессивным и недоверчивым.

Не играйте руками


Для игр у кошки должны быть свои игрушки. Если вы позволите ей кусать ваши руки, то она начнёт воспринимать вас как добычу. Это может привести к тому, что питомец будет неожиданно нападать, кусать и царапать, как дикий зверь.

Если вам нужно отругать кошку, не зовите её по имени — это подорвёт доверие. Правила воспитания достаточно просты, главное — это любовь и внимание. Ласковая кошка — это довольный и счастливый питомец, которому уделяют достаточно времени.

Основные ошибки в воспитании


Многие специалисты утверждают, что кошки, в принципе, способны стать ласковыми и доверчивыми, если хозяин правильно их воспитывает. Если же питомец ведёт себя агрессивно или недружелюбно, то, скорее всего, причина кроется в поведении человека.

Вот несколько важных правил:

  • Не ограничивайте свободу. Если кошка не хочет сидеть на руках, отпустите её. Она сама вернётся, когда будет готова.
  • Следите за здоровьем питомца. Здоровье — основа спокойного поведения. Больная кошка может стать агрессивной.
  • Не навязывайте своё общение. Кошке нужно личное пространство, особенно учитывая, что она и так ограничена четырьмя стенами.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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