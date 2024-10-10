Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CAS определил исход спора "Зенита" и "Барселоны"
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье

Как справиться с привычкой собаки грызть всё подряд

Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Зоосфера

Если ваш четвероногий друг грызёт всё подряд в доме, не стоит паниковать и наказывать его — эта проблема имеет простые решения. Причины такого поведения могут быть разные: скука, недостаток активности или отсутствие подходящих игрушек для жевания. Вот три простых способа, которые помогут справиться с этой ситуацией:

Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Фото: unsplash.com by Justin Veenema, PDM

  1. Повышение уровня активности

    Часто собаки начинают грызть мебель и вещи из-за недостатка физической активности и скуки. Если ваш питомец не получает достаточно физических нагрузок, попробуйте увеличить длительность и частоту прогулок, активных игр и занятий. Это поможет ему выплеснуть лишнюю энергию и снизит желание грызть всё подряд.

  2. Предоставление игрушек

    Если у собаки нет подходящих игрушек для жевания, она начинает искать другие предметы. Приобретите специальные игрушки — мячики, верёвочки, кольца — которые подходят для жевания. Это поможет отвлечь питомца от мебели и личных вещей.

  3. Использование специального спрея

    На рынке есть средства, специально разработанные для предотвращения грызения предметов. Распылите спрей на те вещи, которые собака постоянно пытается грызть. Большинство этих средств имеют неприятный вкус для собак, что поможет отучить их от вредной привычки.

Эти простые шаги помогут решить проблему, сохранив ваши вещи в целости и сохранности, а питомец получит здоровый и безопасный выход для своей энергии.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Еда и рецепты
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке Аудио 
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Еда и рецепты
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых Аудио 
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Кошки
Дополняем кошачье меню: 7 продуктов с хозяйского стола, которые можно безопасно давать
Популярное
Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых

Закуска из баклажанов по-грузински — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно заготовить на зиму.

Закуска из баклажанов по-грузински на зиму: в холода будет съедена одной из первых
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Маринованный болгарский перец на зиму: яркость и вкус лета в баночке
Как продлить аромат духов на целый день: секрет прост
Исчезающая практика: почему зимняя посадка лука постепенно выходит из моды
Boeing C-17A Globemaster III. Гигант американского воздушного транспорта без устали летает над Крымом Дмитрий Плотников Как писали письма в допетровской Руси Сергей Лебедев Топ археологических находок, которые олицетворяют нераскрытые секреты технологий прошлого Игорь Буккер
Простая шарлотка для новичков: рецепт для неопытных кулинаров и тех, у кого нет времени на готовку
Пять неизвестных советских авто с дизельным двигателем
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Вредные привычки, которые старят: от сахара до отказа от спорта
Последние материалы
Названа причина задержки европейской помощи Украине
Как приготовить крем для торта из сметаны
Как правильно подготовить деревья к зиме с помощью осенней обрезки
Почему владельцам собак не стоит очеловечивать своих питомцев
Что делать, если вы сбили собаку или кошку
ГАИ стала штрафовать водителей на 30000 рублей за езду без прав
Алёна Водонаева оценила выступление Степана Меньшикова с отрядом Путина
Как сделать жареную картошку более вкусной и ароматной
Отучите собаку грызть вещи: три эффективных метода
Семь ароматов на осень, которые поднимут настроение и согреют в ненастье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.