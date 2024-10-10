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Тревожные признаки в поведении животных: когда нужно идти к ветеринару

Какие изменения в поведении животных требуют внимания
1:51
Зоосфера

Ветврач Наталья Грезина рассказала о тревожных признаках в поведении кошек и собак, которые могут сигнализировать о проблемах с физическим или психическим здоровьем питомцев. Она отметила, что владельцам домашних животных стоит внимательно следить за изменениями в их поведении и незамедлительно обращаться к специалисту при появлении следующих симптомов.

Какие изменения в поведении животных требуют внимания
Фото: flickr.com by Takashi(aes256), CC BY-SA 2.0

Первым тревожным сигналом является снижение активности у питомца. Это может быть связано с ортопедическими, эндокринологическими, кардиологическими проблемами или болевым синдромом. Также важно обратить внимание на снижение аппетита или отказ от привычной пищи — это может свидетельствовать о проблемах с пищеварением, зубами или дёснами.

Если животное стремится к изоляции и избегает общения, это тоже повод для беспокойства. Такое поведение часто возникает из-за болевого синдрома, который может быть вызван ортопедическими нарушениями или другими заболеваниями. Чрезмерное вылизывание частей тела и самоповреждение могут указывать на психические расстройства или физическую боль.

Другие тревожные признаки включают проблемы со зрением — если животное стало натыкаться на предметы мебели, это может быть связано с ухудшением зрения. Нарушение координации, обмороки или неоткликание на имя могут сигнализировать о поражении центральной нервной системы.

Если взрослое животное начинает есть инородные предметы, это может указывать на хронические заболевания ЖКТ. Частая беспричинная вокализация, беспокойное поведение, нарушение сна, повышенная жажда и необоснованный страх также должны насторожить владельцев и стать поводом для обращения к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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