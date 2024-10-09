Какие фрукты и овощи вредны для собак : советы по питанию

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Какие фрукты и овощи небезопасны для собак

Некоторые продукты могут представлять опасность для здоровья собак, и важно знать, какие именно. Например, хурма часто вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом. Лимоны и апельсины — аллергены, которые плохо перевариваются и в больших количествах могут угнетать центральную нервную систему.

Фото: Flickr by Jimmy Baikovicius, CC BY-SA 2.0

Инжир вреден для собак с расстройствами пищеварения. Виноград особенно токсичен для собак и может вызвать серьезное отравление. Лук, чеснок и черемша опасны в любом виде. Виноград и изюм также могут нанести вред.

Орехи макадамия — еще одна группа продуктов, которую следует избегать. Авокадо также может быть опасным.

Наконец, пасленовые, такие как картофель, баклажаны, помидоры также могут представлять опасность для здоровья.

Если у вас есть вопросы о безопасности тех или иных продуктов, лучше всего проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



