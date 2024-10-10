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Ответственный уход за пушистым питомцем: всё, что нужно знать владельцам хомяков

2:02
Зоосфера » Грызуны

Хомячки — очаровательные и весёлые питомцы, которые становятся все более популярными среди любителей домашних животных. Однако для того, чтобы быть ответственным владельцем и обеспечить своему пушистому другу комфортную и здоровую жизнь, необходимо знать основы правильного ухода за хомяками.

Ответственный уход за пушистым питомцем: всё, что нужно знать владельцам хомяков
Фото: commons.wikimedia.org by Mylius, CC BY-SA 3.0

Выбор и обустройство клетки

При покупке хомячка важно отдать предпочтение молодому, активному и любопытному зверьку. Клетка должна быть просторной, не меньше 60х40 см по площади. Идеальным вариантом станет прямоугольный террариум или аквариум с сетчатым верхом. Постелите на дно древесные опилки, а также поместите домик, колесо для бега, игрушки и кормушку. Обязательно предусмотрите место для купания — небольшую мелкую миску с песком или землей.

Питание и водопой

Основу рациона хомяка должны составлять специальные сухие корма премиум-класса. В качестве дополнения можно давать свежие овощи (морковь, огурец, кабачок), фрукты (яблоко, груша), орешки, семечки. Важно не перекармливать питомца, оставляя в клетке небольшие порции еды. Следите, чтобы у хомячка всегда была чистая, свежая вода.

Гигиена и здоровье

Подстилку в клетке необходимо менять 2-3 раза в неделю, полностью промывая ее. Купать хомяка следует редко, лишь при явном загрязнении шерсти. Регулярно осматривайте питомца на наличие паразитов, зубных или когтевых проблем. При малейших признаках недомогания незамедлительно обращайтесь к ветеринару.

Общение и социализация

Хомяки — одиночные животные, поэтому содержать их нужно по одному в клетке. Однако с ними можно активно взаимодействовать, играть, выпуская питомца на время в безопасную комнату. Это поможет укрепить доверие и привязанность зверька к владельцу.

Уточнения

Хомяки́ — подсемейство грызунов семейства хомяковых. Включает 19 видов, относящихся к семи родам.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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