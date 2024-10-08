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Россияне стали чаще покупать зоотовары

2:01
Зоосфера

В январе-августе 2024 года оборот онлайн-магазинов зоотоваров увеличился на 35%, а количество покупок возросло на 63%. Об этом стало известно из исследования сервисов "Ремонт со Сбер Услугами" и ЮKassa.

Россияне стали чаще покупать зоотовары
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Согласно данным исследования, количество покупателей интернет-магазинов товаров для животных выросло на 37%. При этом средний чек покупки снизился на 17%, до 6 920 рублей. Это может быть связано с расширением ассортимента доступных зоотоваров, что позволяет покупателям найти более доступные по цене предложения.

Россияне всё чаще стали уделять внимание созданию комфортных условий для своих домашних питомцев. При планировании дизайна и обустройства жилища люди выделяют специальные зоны для отдыха и игр животных. Это свидетельствует не только о заботе владельцев о здоровье и благополучии своих питомцев, но и об осознании важной роли, которую домашние животные занимают в современных семьях.

По результатам "Всероссийской переписи домашних животных-2023", проведённой Центром изучения питания и благополучия животных и аналитической компанией IPSOS, в прошлом году владельцами собак и кошек были 68 млн россиян. Общее количество домашних питомцев с 2020 года выросло на 11% и составило 74,8 млн. Из них 49,2 млн — это кошки, их количество по сравнению с 2020 годом увеличилось на 13%. Количество собак также возросло на 7%, достигнув 25,5 млн. 

Напомним, у москвичей теперь есть возможность добавить своего питомца на свою страничку в mos.ru.

Уточнения

Mos ru - официальный портал мэра и правительства Москвы.
 

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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