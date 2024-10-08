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Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами

1:20
Зоосфера

Со спасенными после краж из зоопарков детенышами кенгуру начали работать зоопсихологи, сообщает Mash.

Зоопсихологи работают со спасенными кенгурятами
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), CC BY-SA 4.0

Похищенные карликом детеныши кенгуру по кличке Крош и Звездочка теперь заново учатся доверять людям. Специалисты постепенно помогают им адаптироваться к жизни в зоопарке, формируя у животных позитивные ассоциации. Сотрудники кормят кенгурят с рук, гладят их, играют и расчесывают. Таким образом, зверьки начинают связывать людей с приятными ощущениями и быстрее привыкают к их присутствию.

Зоопсихологи отмечают, что кенгурятам, которых не подвергали физическому насилию, будет проще восстановиться после пережитой психологической травмы, поскольку они еще маленькие.

Напомним, кенгурёнок по кличке Крош пропал из зоопарка в Ярославле, его разыскивали с 28 сентября. Позже также стало известно о краже еще двух кенгурят из Калужского парка птиц "Воробьи". Полицией был задержан вор-рецидивист во Владимирской области, который, как выяснилось, совершил эти кражи с целью организации бизнеса. К сожалению, один из похищенных кенгурят погиб, однако двух других удалось обнаружить и вернуть правоохранительным органам.

Уточнения

Зоопсихология - наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах. В психической деятельности отражается восприятие мира животным и отношение к нему, проявляющееся во внешнем поведении, доступном наблюдению со стороны.

Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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