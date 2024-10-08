Осторожно, булликэт. Что не так с новой дизайнерской породой кошек?

1:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В последнее время в социальных сетях активно обсуждают супермодных "кошек-бульдогов" — булликэт. Эта дизайнерская порода, полученная в результате скрещивания сфинксов и манчкинов, обладает оригинальной внешностью, которая, безусловно, привлекает внимание. Но так ли она хороша на самом деле?

Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, PDM

Эксперты и защитники животных категорически не согласны с такой тенденцией. Дело в том, что кошки-бульдоги, как и другие породы, подверженные намеренному отбору мутаций, могут испытывать серьёзные проблемы со здоровьем.

Отсутствие шерсти может привести к солнечным ожогам, коротколапость — к болезням опорно-двигательного аппарата, а многочисленные складки на коже — к кожным инфекциям. Кроме того, существует риск проявления генетических отклонений.

В Британии, где эта порода пользуется наибольшей популярностью, уже призывают отказаться от её разведения и приобретения.

"Это попросту негуманно. Не поддавайтесь этим вредным дизайнерским причудам, не заводите кошек экстремальных пород. Вы разоритесь, оплачивая ветеринара, и будете сильно переживать, видя, как любимый питомец страдает от пожизненных проблем со здоровьем", — предупреждает благотворительный фонд Naturewatch Foundation.

К другим "экстремальным" породам зоозащитники относят манчкинов и двэльфов (кошек с ушами-завитушками).

"Как только мода на эти породы пройдет, люди просто перейдут к следующему тренду, и кошек начнут выбрасывать", — предупреждают активисты.

Понятно, что при таких физических данных выжить без человеческой опеки у подобных пород не будет ни единого шанса.

Уточнения

Англи́йский бульдо́г (также бульдог, англ. bulldog, дословно: "бычья собака") — короткошёрстная порода собак типа мастифов.

