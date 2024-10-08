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Питомцы часто возвращаются с дач с травмами и лишаём. Случай из ветеринарной практики

1:20
Зоосфера

Владельцы домашних животных охотно берут их с собой в загородные поездки. Питомцы тоже счастливы побегать на природе, но в непривычных условиях они часто подвержены различным травмам.

Питомцы часто возвращаются с дач с травмами и лишаём. Случай из ветеринарной практики
Фото: commons.wikimedia.org by Bernt Fransson, CC BY-SA 4.0

Так, после возвращения с отдыха владельцы 10-месячного щенка Сникерса заметили, что тот прищуривает глаз и он у него слезится. Хозяева попытались оказать ему помощь дома, но самолечение не принесло результатов. Было решено обратиться к специалисту.

Офтальмолог ветеринарной клиники осмотрела собаку и выяснила, что причиной проблемы стало инородное тело, которое повредило роговицу глаза. Под анестезией щенку удалили предмет, похожий на щепку, и назначили Сникерсу курс лечения, чтобы устранить воспаление и предотвратить язву роговицы.

Ветеринарные врачи отмечают, что различные травмы являются одной из самых распространённых проблем, которые животные привозят с загородного отдыха. Кроме того, собаки часто возвращаются с дач с гельминтозами, эктопаразитами (блохами) и лишаём.

Поэтому после завершения летнего сезона ветеринарные врачи рекомендуют пройти плановый осмотр или углублённую диспансеризацию в ветклинике.

Уточнения

Офтальмоло́гия — область медицины, изучающая глаз, его анатомию, физиологию и болезни, а также разрабатывающая методы лечения и профилактики глазных болезней.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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