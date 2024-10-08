Как понять, что четвероногому другу не подходит корм? 5 скрытых признаков

Как найти общий язык с вашим питомцем? Ответ прост — наблюдайте! Домашние животные обычно выражают свои чувства открыто, и вопрос их удовлетворённости питанием не исключение.
Есть несколько признаков, которые могут помочь понять, что ваш четвероногий друг не получает достаточно питательных веществ из корма. Кроме явных проблем с пищеварением, которые можно легко заметить, существует несколько скрытых сигналов:
Изменение в активности.
Если ваша собака стала вялой или, наоборот, чрезмерно активной, это может быть связано с ее рационом.
Аллергические реакции.
Зуд, покраснение кожи или высыпания могут быть признаками аллергии на компоненты корма.
Изменение шерсти.
Тусклая или выпадающая шерсть — это явный признак того, что ваш питомец не получает достаточно питательных веществ.
Нежелание есть.
Если ваш любимец стал отказываться от корма, возможно, ему не нравится его вкус или он вызывает у него дискомфорт.
Изменения в весе.
Резкая потеря или набор веса — это серьезный сигнал, который нельзя оставлять без внимания.
Если вы заметили один или несколько из этих признаков, рекомендуем обратиться к ветеринару и обсудить возможность смены корма. Помните, что здоровье вашего четвероногого друга в ваших руках!
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