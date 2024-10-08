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Как понять, что четвероногому другу не подходит корм? 5 скрытых признаков

1:28
Зоосфера

Как найти общий язык с вашим питомцем? Ответ прост — наблюдайте! Домашние животные обычно выражают свои чувства открыто, и вопрос их удовлетворённости питанием не исключение.

Как понять, что четвероногому другу не подходит корм? 5 скрытых признаков
Фото: freepik.com by Ermolaev Alexandr, PDM

Есть несколько признаков, которые могут помочь понять, что ваш четвероногий друг не получает достаточно питательных веществ из корма. Кроме явных проблем с пищеварением, которые можно легко заметить, существует несколько скрытых сигналов:

Изменение в активности.

Если ваша собака стала вялой или, наоборот, чрезмерно активной, это может быть связано с ее рационом.

Аллергические реакции.

Зуд, покраснение кожи или высыпания могут быть признаками аллергии на компоненты корма.

Изменение шерсти.

Тусклая или выпадающая шерсть — это явный признак того, что ваш питомец не получает достаточно питательных веществ.

Нежелание есть.

Если ваш любимец стал отказываться от корма, возможно, ему не нравится его вкус или он вызывает у него дискомфорт.

Изменения в весе.

Резкая потеря или набор веса — это серьезный сигнал, который нельзя оставлять без внимания.

Если вы заметили один или несколько из этих признаков, рекомендуем обратиться к ветеринару и обсудить возможность смены корма. Помните, что здоровье вашего четвероногого друга в ваших руках!

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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