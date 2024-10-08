Собаки одного человека: откуда они берутся? Чем опасна беззаветная преданность хозяину

3:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не секрет, что довольно часто встречаются собаки, которые беззаветно преданы только одному человеку, не проявляя любви и послушания к другим. Такие истории хороши для кинематографа, но в реальности сильно осложняют жизнь хозяев и их питомца, когда животное надрывно воет целый день, оставшись дома в одиночестве и его невозможно оставить на передержку в случае необходимости.

Фото: flickr.com by Noël Zia Lee, CC BY 2.0

Специалист по поведению животных, зоопсихолог Екатерина Авдеева предлагает свои версии возможных причин такого явления.

"Скорее всего, здесь речь о сформированном особом типе привязанности. Породные особенности или какие-то другие менее значимы. Ведущую роль в формировании отношений и привязанности играет человек, а также особенности развития в раннем возрасте. Поэтому такому состоянию подвержены как домашние, так и приютские собаки", — говорит эксперт.

Как и в человеческой психологии, в отношениях собака-человек было проведено множество исследований и в результате было выделено четыре основных типа привязанности.

1. "Безопасный надежный" тип — собака хорошо переносит разлуку со своим человеком, не испытывая тревожного или стрессового состояния. Такие питомцы самостоятельны и уверены в своих действиях и решениях.

Следующие три типа относятся к "небезопасной тревожной" привязанности:

2. Небезопасный созависимый — собака испытывает тревогу в разной степени, когда разлучается со своим человеком. Она старается держаться рядом с ним, не подпуская других собак, а иногда проявляет эмоциональную реакцию и на членов семьи.

Такие собаки очень переживают, когда их любимый человек уходит. Их сложно оставить на передержку или пристроить в новую семью.

3. Небезопасный избегающий — собака старается избегать непосредственного контакта с человеком, но симптомы стресса и тревоги также присутствуют. (К данной проблеме не относится).

4. Небезопасный дезориентированный — поведение собаки в разных ситуациях меняется. В этом случае также могут возникнуть трудности с тем, чтобы оставить собаку одну дома или в другом месте.

Понятно, что не всегда можно чётко определить конкретный тип привязанности у собаки, и некоторые характеристики могут относиться к пограничным или к нескольким типам одновременно.

Можно ли изменить ситуацию? Невозможно гарантировать стопроцентный результат, поскольку речь идёт о живом организме, а не роботе, которого можно перепрограммировать.

Однако, безусловно, можно работать с любым поведением. Если не удается полностью решить проблему, то можно максимально снизить небезопасную привязанность. Результат будет зависеть от множества факторов: насколько долго собака живет в таком состоянии, от физиологических особенностей собаки и от готовности людей работать над этой проблемой.

Уточнения

Зоопсихология — наука о психической деятельности животных, её проявлениях, происхождении и развитии в видовом и индивидуальном аспектах.

