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Собаки с огромным сердцем: список самых дружелюбных пород

1:04
Зоосфера » Собаки

Некоторые породы собак особенно известны своим дружелюбным и добрым характером. Вот три самых добрых породы, которые прекрасно подходят для семей и любителей животных.

Собаки с огромным сердцем: список самых дружелюбных пород
Фото: flickr.com by IDS.photos, CC BY-SA 2.0

1. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры — одни из самых популярных и дружелюбных пород в мире. Они известны своим игривым нравом и огромной преданностью. Эти собаки прекрасно ладят с детьми и другими животными, а также легко обучаются. 

2. Голден-ретривер

Голден-ретриверы — ещё одна порода, славящаяся своим добрым нравом. Они очень ласковые, умные и обучаемые. Эти собаки обожают играть с детьми и могут стать отличными компаньонами для активных людей. 

3. Боксёр

Боксёры — энергичные и игривые собаки, которые отличаются добрым и дружелюбным характером. Несмотря на свою грозную внешность, боксёры  отлично ладят с детьми. Они очень преданные что делает их идеальными компаньонами для семей. 

Уточнения

Неме́цкий боксёр или просто боксёр (нем. Deutscher Boxer) — выведенная в Германии порода короткошёрстных служебных собак среднего размера.

Лабрадо́р-ретри́вер (англ. labrador retriever) — порода собак. Первоначально была выведена в качестве охотничьей подружейной собаки. 

Золоти́стый ретри́вер или го́лден-ретри́вер (англ. golden retriever), — порода охотничьих собак, выведенная в Великобритании в XIX веке.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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